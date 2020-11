EN DIRECT - Jean Castex en déplacement dans le Finistère ce vendredi

Le Premier ministre est dans le Finistère vendredi 20 novembre à la rencontre des acteurs mobilisés et impactés par la crise économique et sanitaire. Jean Castex a visité l'hôpital de Brest ignorant les syndicats, avant d'aller échanger avec des commerçants et des élus à Crozon. Suivez notre direct.

10h56 : Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont arrivés à la base aéronavale de Lanvéoc, l'une des quatre encore en activité en France (trois sont en Bretagne : Landivisiau, Lann-Bihoué et donc Lanvéoc).

10h36 : Jean Castex n'a finalement pas rencontré les syndicats des personnels hospitaliers. Alors qu'une délégation de six membres de la CGT devait être reçue, les officiels ont tourné les talons au dernier moment raconte Thomas Bourhis, le secrétaire général de la CGT au CHRU de Brest. "On avait accepté toutes les conditions du service de sécurité de Matignon, on est restés parqués pendant deux heures dans un coin... On a été manipulés, c'est absolument inacceptable".

10h27 : Le convoi du Premier ministre a quitté l'hôpital de Brest pour Crozon, où Jean Castex est attendu à 11h20.

9h17 : La délégation emmenée par Jean Castex entre dans le service de réanimation médicale, où sont pris en charge les patients les plus gravement atteints par la Covid-19. Les soignants portent des blouses Armor Lux. "C'est classe" dit le Premier ministre.

9h13 : Le syndicat CGT du CHRU de Brest annonce qu'une rencontre est prévue avec Jean Castex vers 10h30, après la visite de l'hôpital. Cet entrevue a été négociée avec le service de sécurité de l'Elysée. Les représentants syndicaux plaideront pour la réouverture des négociations "pour les exclus du Ségur et pour les hôpitaux qui continuent à souffrir du manque d’effectifs et de places d’hospitalisation."

8h48 : Le Premier ministre arrive sur le site de la Cavale Blanche accompagné notamment du Président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Jean Castex est accueilli par les élus locaux : le maire de Brest François Cuillandre, la présidente du conseil départemental du Finistère Nathalie Sarrabezolles, et le président du conseil régional de Bretagne Loïg Chesnais-Girard.