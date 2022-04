EN DIRECT - Jean Castex est arrivé à Châteauroux pour défendre la candidature d'Emmanuel Macron

Pas de temps à perdre avant le second tour de l'élection présidentielle. Le camp macroniste occupe le terrain depuis l'annonce du duel à venir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En ce sens, le Premier ministre donne de sa personne. Jean Castex est en déplacement dans l'Indre. Il est arrivé à l'heure en train à la gare de Châteauroux juste avant midi. "Et pourquoi pas ?", a-t-il lancé en réponse à la question sur le choix de sa destination pour ce déplacement de campagne. Il s'est immédiatement rendu auprès de commerçants pour entendre leurs doléances.

Le déplacement dans l'Indre n'est pas un hasard. Les électeurs du département ont placé Marine Le Pen en première position au soir du premier tour. Jean Castex est donc en opération séduction pour montrer l'action de son gouvernement ces dernières années et défendre le programme souhaité par Emmanuel Macron en cas de second quinquennat.