EN DIRECT - Jean-Jacques Urvoas invité spécial de la matinale de France Bleu Breizh Izel

Le Garde des Sceaux est ce matin en direct sur France Bleu Breizh Izel. Inauguration de la nouvelle Cité Judiciaire de Quimper, primaire du PS et de ses alliés, on aborde avec le ministre tous les sujets d'actualité. Et vous pouvez lui poser vos questions

7h07. Sur la primaire du PS et de ses alliés. Question : Y a-t-il réellement un engouement autour de scrutin, on peut se poser la question, même de jeunes militants rencontrés hier à Quimper ne semblent pas très enthousiastes ? "Je ne me reconnais pas dans ces commentaires. De quoi parle-t-on ? De la personne qui va incarner la gauche à la Présidentielle. Je ne voulais pas de course à l’échalote ni de foire d'empoigne. Le débat a été de bonne tenue. Et dimanche, il y aura du monde, ce sera ça la surprise".

7h04. A propos de la victoire d'Armel Le Cléac'h, dans le Vendée Globe, le Garde des Sceaux salue la performance : "je suis évidemment admiratif comme tous. Il est de Saint-Pol, il est de chez nous, et je me suis demandé quelle nuit il avait bien pu passer [hier aux Sables]. J'ai aussi une pensée pour le dernier de la course, qui est encore en plein milieu du Pacifique".

Ce matin, Jean-Jacques Urvoas, le Garde des Sceaux, est l'invité spécial de la matinale de France Bleu Breizh Izel. Il réagit dans les journaux, et au fuil de l'antenne et des chroniques du 6/9.