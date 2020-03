EN DIRECT - Le débat des Municipales 2020 à Rodez entre les quatre candidats

Pour suivre le débat, l’écouter en direct, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous pouvez également suivre notre Facebook Live en vidéo. Il se déroule en direct de la brasserie "Les Colonnes".

Les thèmes et candidats

Les candidats s'affrontent sur différentes thématiques : le bon vivre, les dettes de la ville, l'image de Rodez, le logement, l'emploi et les jeunes, les transports. Voici les quatre candidats :

Serge Julien , tête de la liste "Rodez ensemble autrement"

Mathieu Lebrun , pour la liste " Rodez Citoyen"

Jean-Philippe Murat , vous menez la liste " Rodez , un projet de ville"

Christian Teyssèdre , maire sortant de Rodez "Notre Parti , c'est Rodez

Rodez, c'est vraiment si bien que ça ?

Selon un sondage récent, Rodez est la troisième ville de sa tranche de population la plus agréable à vivre de France. Le maire de la ville s'est félicité de ce résultat, remis en question par ses opposants. Mathieu Lebrun soulève le problème de la pauvreté "de 15% dans la ville". Serge Julien souligne lui la multiplication des _"incivilités_, dégradations, agressions, des trafics [...] certains commerçants disent qu'ils vont partir". "Si on est réélus on mettra plus de caméras, elles ont toutes été validées par les comités de quartier", répond le maire sortant Christian Teyssèdre, ajoutant, "dans mon mandat on a vu les incivilités baisser de 14%". Mathieu Lebrun : "on fait augmenter le sentiment d'insécurité avec l'installation de la vidéo-protection, en quoi ça va résoudre ces problèmes ?".

Jean-Philippe Murat désire lui "doubler" les effectifs de police municipale et trouve que Rodez est sale. Il propose des amendes pour les contrevenants ne ramassant pas les déjections canines. "Dès mon arrivée aux responsabilités j'ai embauché cinq personnes chargées de la prévention propreté : on reçoit des centaines de lettres de félicitations".

La dette ? Quelle politique budgétaire pour la ville ?

Faut-il poursuivre la gestion rigoureuse de la ville ou bien changer de cap ? "Il faut préparer Rodez aux enjeux des dix ans à venir, et donc investir. Il y a une très bonne trésorerie actuellement mais on n'investit pas", estime Jean-Philippe Murat. "Monsieur Teyssèdre a une gestion uniquement comptable des finances", ajoute Mathieu Lebrun qui reproche au maire sortant de ne pas compter sur l'emprunt. "On réduit les écoles, les crèches, la médiathèque n'ouvre plus avec les mêmes créneaux d'ouverture", ajoute-t-il. Serge Julien aussi dénonce une gestion budgétaire trop stricte.

Réponse du maire sortant : "Là aussi on est classés premiers au niveau national à propos de la gestion. La ville avait une capacité d'investissement était de 2,5 millions quand je suis arrivé. Grâce à ma politique aujourd'hui elle est presque quatre fois supérieure (9 millions). _On est champions 2019 d'investissement en Occitanie par rapport à la taille de la ville_. J'ai augmenté le budget des écoles, des crèches."