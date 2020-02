EN DIRECT | Le dernier conseil municipal de Grenoble avant le premier tour des Municipales

Grenoble, France

16h15 : Guy Tuscher fustige lui aussi cette délibération sur les budgets participatifs. En égratignant tout d'abord Alain Carignon : "c'est dur de prendre la parole après le conseiller municipal précédent, on a l'impression qu'il était en tête des manifs des Gilets Jaunes, ou à Porto Alegre, mais je ne l'y ai pas vu. C'est hallucinant de voir des partis politiques s'intéresser à ces questions quand ils ne sont pas au pouvoir. Non, pour vous, les budgets participatifs, c'est à la marge, c'est la politique des tous petits pas, et de la communication".

16h00 : C'est la deuxième délibération du jour, approuver les principes des budgets participatifs. Mathieu Chamussy fait part de ses réserves. Paul Bron, élu de gauche, mais hors majorité, revient sur ces budgets participatifs en notant quelques limites auxquels ils se heurtent. Alain Carignon, lui, assène : "les budgets participatifs sont un leurre, c'est une délibération tout à fait secondaire, qui ne trompe plus personne. Vous affirmez adhérer à des principes que vous ne respectez pas".

15h45 : La réponse du maire de Grenoble aux longues attaques d'Alain Carignon sur deux dossiers récurrents (Fête des Tuiles et bâtiment du Crédit Agricole) du débat public grenoblois : "Monsieur Carignon, il n'y a pas d'amendement sur un rendu-acte, il ne s'amende pas. Par rapport aux courriers envoyés à la mairie, on va y répondre, il n'y a pas de difficultés. Quant au fond du propos, on voit bien que vous allez vers une instrumentalisation de la Justice, cela m'inspire un proverbe anglais *ne vous battez pas avec un cochon, vous finirez tou les deux dans la boue, mais lui il aime ça*".

15h44 : Mireille d'Ornano intervient à son tour pour rappeler que Grenoble est aussi très mal placée dans le classement des villes les plus sujettes aux bouchons automobiles, entre autres.

15h30 : Alain Carignon revient dans un premier temps sur la Fête des Tuiles et le marché public à la société Fusée, dossier qui remonte au début du mandat d'Eric Piolle et qui fait l'objet d'une enquête. Il y a dans ce dossier "d'éventuels délits, qui sont punis par l'institution judiciaire" fait remarquer Alain Carignon, qui cite longuement des passages des rapports de la chambre régionale des comptes, pas tendres à ce sujet. Il souhaite amender un rendu acte (acte administratif) et demande par ailleurs au conseil municipal de se porter partie civile dans cette affaire.

15h22 : Guy Tuscher, dissident de la majorité, et cheville ouvrière de la possible liste "La commune est à nous" choisit de poser une question orale sur les subventions en direction du monde associatif et culturel, en prenant l'exemple du licenciement d'un directeur de MJC. Il le compare aux subventions maintenues à TéléGrenoble "qui ne sert qu'à votre communication". Réponse d'Eric Piolle : "votre question est terriblement simplificatrice ! Croyez-vous vraiment que nous pourrions soutenir tout le milieu associatif en ne soutenant pas TéléGrenoble ? Sur l'éducation populaire, nous devons nous mobiliser collectivement pour que l'ensemble des partenaires publics travaillent sur les moyens".

15h15 : A l'extérieur du conseil municipal, des avocats se rassemblent et souhaitent faire entendre leur voix, toujours à l'occasion de la réforme des retraites.

15h10 : Le maire Eric Piolle ouvre la séance avec un mot pour le personnel du CHU de Grenoble "qui travaille dans des conditions difficiles, et qui en ce moment veille sur une famille de patients anglais, pour certains touchés par le coronavirus. Je salue leur immense professionnalisme et leur grande humanité". Eric Piolle enchaîne sur des sujets du quotidien à Grenoble, notamment sur les "transformations de Grenoble". Notamment sur les sujets environnementaux. Alain Carignon, en appart ironise "tout va bien !". Le maire ajoute également un mot pour Mathieu Chamussy et Marie-Jo Salat pour qui c'est à coup sûr le dernier rendez-vous.

C'est le dernier conseil municipal de Grenoble avant les élections du mois de mars. Les 15 et 22 mars prochains. A Grenoble, la campagne se déroule aussi en partie dans l'enceinte du conseil, qui depuis l'incendie se tient dans les locaux de Grenoble Alpes Métropole. Comme lors du précédent conseil, Alain Carignon siège dans l'opposition.