EN DIRECT - Législatives - 1er tour : suivez la journée électorale

Un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la Présidentielle, les Français élisent ce dimanche une nouvelle Assemblée nationale. 577 sièges de députés sont à pourvoir. Suivez ce 1er tour en direct sur francebleu.fr.

Plus de 47 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes en ce dimanche 11 juin, afin de désigner pour une durée de cinq ans les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. 7.877 candidats se présentent pour ce premier tour. Le second tour aura lieu la semaine prochaine, le dimanche 18 juin. Les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 18h, sauf dans les grandes villes où la fermeture est fixée à 19 ou 20h.

L'essentiel à retenir :

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, le Premier ministre, Edouard Philippe, a été l'une des premières personnalités politiques à voter

Le premier taux de participation sera connu à 12h

Les premières estimations sont attendues à 20h

Les résultats officiels seront disponibles ici, à partir de 20h

Suivez le direct

► (cliquez ici pour recharger la page)

11h50 : Emmanuel Macron a voté au Touquet, après un bain de foule.

EN DIRECT - Législatives: bain de foule pour Emmanuel Macron au Touquet https://t.co/dRJnfBJqgN pic.twitter.com/jy9EwVjCIA — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2017

11h23 : Savez-vous qui est candidat chez vous ? Grâce à notre module, retrouvez toutes les personnes qui se présentent dans votre circonscription :

11h05 : La candidate FN à l'élection présidentielle Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont. Elle est candidate pour la troisième fois dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

EN DIRECT - Législatives: Marine Le Pen a voté à Hénin-Baumont https://t.co/dRJnfBJqgN pic.twitter.com/6tnEMc1ED4 — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2017

11h : Parmi les 7.877 candidats, qui se présente sous quelle étiquette ?

-

10h47 : Le saviez-vous ? 61% des députés sortants se représentent. À noter que 70 % femmes se représentent, contre 57 % des hommes.

-

10h24 : Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par circonscription pour un mandat de cinq ans renouvelable. Mais comment se qualifie-t-on pour le second tour ? Peut-on être élu dès le premier ? Décryptage avec notre vidéo ci-dessous :

10h15 : Benoît Hamon, candidat PS à la présidentielle et député sortant dans la 11e circonscription des Yvelines, a voté à Trappes.

10h02 : Manuel Valls, Bruno Le Maire, Najat Vallaud-Belkacem... : anciens ministres, Premier ministre ou ministres actuels, de nombreuses personnalités politiques sont menacées lors de ces législatives. Nous avons sélectionné 25 points chauds.

CARTE - Législatives : députés sortants en danger, anciens ministres, personnalités, les 25 points chauds du scrutinhttps://t.co/UFOzTpQ8bE pic.twitter.com/qVjs0H1LHm — France Bleu (@francebleu) June 8, 2017

10h : Pas besoin de faire la queue pour voter dans certains bureaux ce matin, l'affluence jusqu'ici a été faible par exemple à Orléans.

Orléans-La Source... bureau de vote numéro 65 à l'école des Guernazelles. Il est 10 heures. #legistatives2017 pic.twitter.com/VYSIjPjBJX — France Bleu Orleans (@FBOrleans) June 11, 2017

9h50 : Presque comme un citoyen ordinaire (sous l'oeil des caméras et avec un certain nombre de poignées de main tout de même sur le chemin du bureau de vote), l'ancien président François Hollande a voté dans son fief de Tulle, en Corrèze.

8h45 : Avant d'aller voter, voici nous avons un article pour vous. Ce qu'il faut emmener, les candidats parmi lesquels il vous faut choisir... : voici un petit récap des infos pratiques à connaître.

Infos pratiques : les élections législatives en cinq questionshttps://t.co/3aHmejmrRe pic.twitter.com/lqeCZoYl7t — France Bleu (@francebleu) June 8, 2017

8h20 : Le Premier ministre, Edouard Philippe, a voté au Havre, ville dont il était maire jusqu'à sa nomination à Matignon.

8h : Les 69.000 bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à 18h pour la plupart. On poussera à 19, voire 20h dans les grandes villes.