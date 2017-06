EN DIRECT - Législatives - 1er tour : suivez la soirée électorale et les résultats en Bretagne

Dès 6h lundi, matinale spéciale avec des invités politiques et l'analyse du vote breton en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Dès ce dimanche soir, suivez avec France Bleu Armorique les estimations, résultats, et les réactions et analyses de ce 1er tour des législatives.

La participation est plus faible que l'année dernière, la Bretagne parmi les "bons élèves"

17h : les premiers chiffres de la participation sont connus, et ils sont en très forte baisse au niveau national. Dans les Côtes d'Armor, 48.93% des électeurs s'étaient déplacés à 17h, 46.82% dans le Morbihan et 41.82% en Ille-et-Vilaine. Les chiffres dans ces trois départements bretons sont au-dessus de la moyenne nationale.

Les taux de participation en Bretagne donnés par la préfecture de région - Préfecture

Au niveau national, le taux de participation à 17h est de 40,75% , selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en forte baisse par rapport à 2012 (48,31%).