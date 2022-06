Législatives 2022 en Corse : les résultats définitifs et les réactions de ce premier tour

France Bleu RCFM vous a fait vivre la soirée électorale pour ce premier tour des élections législatives en Corse. Tous les résultats officiels et les réactions des candidats qualifiés pour le second tour sont à retrouver ici.

Les 243 000 électeurs corses étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives. Cette année, 43 candidats sont en lice, répartis sur les 4 circonscriptions de l'île. France Bleu RCFM vous a fait vivre cette soirée électorale minute par minute.

L'essentiel

Première circonscription de Corse-du-Sud : Laurent MARCANGELI (Ensemble - Renaissance ) : 33,70 % et Romain COLONNA (Femu a Corsica) : 17,48 %

Laurent MARCANGELI (Ensemble - Renaissance ) : 33,70 % et Romain COLONNA (Femu a Corsica) : 17,48 % Deuxième circonscription de Corse-du-Sud : Paul-André COLOMBANI (PNC) 37,24 % et Valérie BOZZI (DVD) 27,62 %

: Paul-André COLOMBANI (PNC) 37,24 % et Valérie BOZZI (DVD) 27,62 % Première circonscription de Haute-Corse : Michel CASTELLANI (Femu a Corsica) 33,77 % et Julien MORGANTI (DVC) 13,61 %

Michel CASTELLANI (Femu a Corsica) 33,77 % et Julien MORGANTI (DVC) 13,61 % Deuxième circonscription de Haute-Corse : Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica) 33,46 % et François-Xavier CECCOLI (DVD) 29,06 %

Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica) 33,46 % et François-Xavier CECCOLI (DVD) 29,06 % L'abstention atteindrait les 55,8 % en Corse pour ce premier tour (Estimations France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria)

Le direct

21h38 - Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica), député sortant qualifié pour le second tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. "Malgré une campagne avec des candidats qui avaient pour seule stratégie : tout sauf Acquaviva et Simeoni, nous sommes solidement ancré en tête avec 5 points d'avance. Donc à partir de là, on peut être satisfait de ces résultats. Même si évidemment, il faut prendre en compte l'abstention."

21h - RESULTATS OFFICIELS : Première circonscription de Corse-du-Sud : Laurent MARCANGELI (Ensemble - Renaissance ) : 33,70 % et Romain COLONNA (Femu a Corsica) : 17,48 % / Abstentions : 53,74%

21h02 - Laurent MARCANGELI, arrivé en tête dans la première circonscription de Corse-du-Sud. "Gratitude d'avoir été placé en tête lors de ce premier tour. Et nous devons nous projeter dans le second avec une opposition assez simple entre deux visons dans la manière d'aller discuter avec Paris, deux visions du rôle de député, deux personnalités qui sont différentes."

21h - RESULTATS OFFICIELS : Deuxième circonscription de Corse-du-Sud : Paul-André COLOMBANI (PNC) 37,24 % et Valérie BOZZI (DVD) 27,62 % / Abstentions : 57,13%

20h58 - Romain COLONNA, qualifié pour le second tour dans la première circonscription de Corse-du-Sud. "Sentiment de grande satisfaction. C'est la première fois dans l'histoire politique qu'un nationaliste le hisse à la seconde place d'une élection législative sur la circonscription d'Ajaccio. Et on voit que le projet porté par Edouard Philippe, Laurent Marcangeli et la majorité présidentielle, ne prend pas plus que ça en Corse."

20h55 - RESULTATS OFFICIELS : Première circonscription de Haute-Corse : Michel CASTELLANI (Femu a Corsica) : 33,77 % et Julien MORGANTI (DVC) : 13,61 % / Abstentions : 51,81%

20h50 - RESULTATS OFFICIELS : Deuxième circonscription de Haute-Corse : Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica) : 33,46 % et François-Xavier CECCOLI (DVD) 29,06 % / Abstentions : 51,81%

20h40 - Michel CASTELLANI (Femu a Corsica), député sortant qualifié pour le second tour dans la première circonscription de la Haute-Corse. "Je constate que nous étions 12 candidats. On a eu une campagne extrêmement animée. Il y a eu un certain nombre de ces concurrents qui ont été féroces à mon égard, d'autres qui ont fait une campagne acharnée. Mais je constate que je n'ai pas bougé d'un poil. En partant tout seul, j'ai gardé mes voix. Et c'est un résultat qui laisse les portes entièrement ouvertes pour le second tour."

20h35 - Jean-François PAOLI (Ensemble ), au coude à coude avec Julien MORGANTI (DVC) sur la première circonscription de Haute-Corse. "Grande déception face au score du Rassemblement national. Quant au coude à coude, c'était attendu. On va attendre que les résultats s'affinent avant de tirer des conclusions."

20h30 - Valérie BOZZI (DVD), qualifiée pour le second tour dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud. "Je pense que ma candidature pour le second tour permettra de faire vivre et naître une nouvelle vision de cette circonscription et de l'avenir de la Corse. J'ai donc grand espoir pour ce second tour."

20h20 - Paul-André COLOMBANI (PNC), député sortant qualifié pour le second tour dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, sur France Bleu RCFM. "C'est un résultat plus que satisfaisant. Mais bien évidemment, comme dans toute la France, l'abstention est record. Il faut arriver à mobiliser les abstentionnistes. C'est à nous de convaincre les gens que le rôle de député est essentiel, notamment pour défendre la Corse à Paris."

20h16 - François-Xavier CECCOLI (DVD), qualifié pour le second tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, sur France Bleu RCFM. "Ce résultat n'est pas une surprise. On a beaucoup travailler pour. Sur les reports de voix, je vais faire comme j'ai toujours fait. Je vais parler aux gens. Je vais expliquer qu'entre Jean-Felix ACQUAVIVA et nous il y a un choix logique à faire. Il y 5 ans qui n'ont mené à pas grand chose. Nous nous voulons proposer autre chose."

20h00 - Résultats pour la deuxième circonscription de Haute-Corse (Estimation France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria)

François-Xavier CECCOLI (DVD) : 32 %

Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica) : 31,3 %

Lionel MORTINI (Nationaliste) : 15,9 %

Jean CARDI (RN) : 12,1 %

Amélie RAFFAELLI-FRANCESCHI (PCF) : 6,5 %

Marie Dominique SALDUCCI (Debout la France !) : 1,3 %

Viviane RONGIONE (LO) : 0,7 %

Baronne Marie-Louise MARIANI (SE) : 0,2 %

20h00 - Résultats pour la première circonscription de Haute-Corse (Estimation France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria)

Michel CASTELLANI (Femu a Corsica) : 33,2 %

Julien MORGANTI (DVC) : 12,4 %

Jean-François PAOLI (Ensemble ) : 12,4 %

Alexis FERNANDEZ (RN) : 12,4 %

Petru Antone TOMASI (Corsica Libera) : 7,4 %

Dominique MAUNY (LFI) : 6,1 %

Michel STEFANI (PCF) : 6 %

Jean LAMBERTI (Reconquête !) : 5,6 %

Michel STAELENS (Parti animaliste) : 2,7 %

Christine CETTOUR-LEONI (Debout la France !) : 1,2 %

Olivier JOSUÉ (LO) : 0,4 %

Gaël MAQUET (SE) : 0,2 %

20h00 - Résultats pour la deuxième circonscription de Corse-du-Sud (Estimation France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria)

Paul-André COLOMBANI (PNC) : 36%

Valérie BOZZI (DVD) : 25.5 %

François FILONI (RN) :16.6 %

Olivier BATTISTINI (Reconquête !) :5.1%

Dylan CHAMPEAU (Inseme à manca) : 4.3%

Pierre-Ange MUSELLI-COLONNA (PCF) : 4.3%

Yves NICOLAÏ (Écologiste) : 3.1%

Vincent Louis ETTORI (Les Patriotes) : 1.7%

Ghislaine SALMAT (PS) :1.5%

Pierre-Paul PUCCINELLI (SE) :1.4%

Yves DAÏEN (LO) :0.5%

20h00 - Résultats pour la première circonscription de Corse-du-Sud (Estimation France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria)

Laurent MARCANGELI (Ensemble - Renaissance ) : 34,0 %

Romain COLONNA (Femu a Corsica) : 17.6 %

Nathaly ANTONA (RN) : 12.5 %

Jean-Paul CARROLAGGI (sans étiquette, soutenu par Corsica Libera : 12.3 %

Michel MOZZICONACCI (SE) : 9.4 %

Robin DE MARI (LFI) : 5.3 %

David QUINTELA (Reconquête) : 3.1 %

Anissa-Flore AMZIANE (PCF) : 2.2 %

Angélique SUSINI (PS) : 1.7 %

Pascale BIZZARI (EPL) : 0.8 %

Walter LIPPLER (Les Patriotes) : 0.7 %

Claire LAINEZ (LO) : 0.4 %

20h00 - L'abstention atteindrait les 55,8 % en Corse pour ce premier tour, selon les estimations France 3 Corse Via Stella / IPSOS Sopra Steria. C'est 5 points de plus qu'en 2017

20h - Les premiers résultats commencent à tomber commune après commune

18h - Fermeture des bureaux de vote en Corse, début du dépouillement

17h - Pour ce premier tour des élections législatives, la participation est en baisse à 17h par rapport à 2017. 35,38% des électeurs se sont déplacés en Haute-Corse et 35,18% en Corse-du-Sud.