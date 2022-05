EN DIRECT - Législatives 2022 : suivez le débat de la 1re circonscription de Haute-Vienne

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin prochain. D'ici le scrutin, France Bleu Limousin ouvre le débat avec les candidats. Ce mercredi 11 mai, premiers échanges à vivre en direct entre 18h et 19h et consacrés aux enjeux dans 1re circonscription de Haute-Vienne, une circonscription remportée il y a cinq ans par la LREM Sophie Beaudouin-Hubière.

En direct de Eymoutiers, quatre politiques vont débattre.

Sophie Beaudouin-Hubière (Renaissance, ex-LREM)

Philippe Dutertre ( Rassemblement national)

Damien Maudet (NUPES)

Jean Valière-Vialeix (Les Républicains)

