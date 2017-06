EN DIRECT | Législatives - 2nd tour : suivez la journée électorale

Le second tour des législatives se déroule ce dimanche 18 juin, et devrait donner une large majorité au parti d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Les 577 députés élus siégeront pendant cinq ans.

Plus de 47 millions d'électeurs sont, une dernière fois en cette année 2017, convoqués aux urnes ce dimanche 18 juin, pour le second tour des législatives qui aboutiront à une nouvelle assemblée élue pour cinq ans. Suivez cette journée électorale en direct.

L'essentiel à retenir :

Les bureaux de vote sont tous ouverts depuis 8h.

1.146 candidats sont encore en lice pour pourvoir les 573 sièges de députés encore en jeu. Et chez vous, qui sont les candidats ? Réponse ici.

Avec 32,32% des voix, la République en marche est sortie largement en tête du premier tour, devant Les Républicains-UDI (21,5%), le FN (13,2%), La France insoumise (11%) et le PS/PRG (9,5%).

Le premier tour a été marqué par une abstention record de 51,29%.

Au second tour, le taux de participation à 12h est de 17,75% contre 19,24% au premier tour dimanche dernier.

Retrouvez ici les résultats du premier tour commune par commune.

Le fil de la journée

12h00 : la participation atteint 17,75% en France à 12h contre 19,24% au premier tour dimanche dernier. Elle est aussi en baisse par rapport à 2012

11h51 : Après ce second tour, quel sera le calendrier de la nouvelle Assemblée nationale ? La première séance publique est prévue le 27 juin.

11h23 : Savez-vous qui est candidat chez vous pour ce second tour ? Grâce à notre module, retrouvez toutes les personnes qui se présentent dans votre circonscription :

11h05 : François Hollande a voté à Tulle en Corrèze.

10h55 : Marine Le Pen a voté à Hénin-beaumont. La présidente du Front national, candidate dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, était accompagnée de Steeve Briois, maire FN de la ville.

Marine Le Pen a voté ce dimanche matin à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais © Maxppp - Thibault Vandermersch

9h00 : Emmanuel Macron a voté au Touquet, cette fois sans son épouse, avant de rejoindre la région parisienne pour présider la cérémonie de commémoration de l'Appel du 18 juin 1940.

8h45 : les législatives sont également un enjeu financier important pour les partis. Et cette année, les partis traditionnels vont perdre beaucoup d'argent à cause du faible nombre de voix engrangées et de sièges remportés. Les détails dans notre article.

8h25 : Le Premier ministre Edouard Philippe a voté dans une école du centre ville du Havre dont il a été le maire. Un vote électronique puisque la ville du Havre est équipée de machines à voter depuis 2005.

Le Premier ministre Edouard Philippe sortant de son bureau de vote au Havre © AFP - Charly Triballeau

8h : Les 69.000 bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à 18h pour la plupart. On poussera à 19, voire 20h dans les grandes villes.