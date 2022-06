EN DIRECT - Législatives au Pays basque : découvrez les résultats du 2nd tour lors de la soirée électorale

Découvrez, en direct radio et commenté, l'identité des députés élus dans les trois circonscriptions du Pays Basque ce dimanche 19 juin, après le vote de 2nd tour.

Ce dimanche 19 juin, près de 285.000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes dans les trois circonscriptions du Pays basque, afin d'élire leur futur député. Trois sur les 577 députés français qui siègeront Palais Bourbon après les élections législatives. Trois affrontements entre des représentants de la majorité présidentielle (Annick Trounday, Vincent Bru et Florence Lasserre) et des candidats Nupes (Iñaki Echaniz, Tom Robin-Dubois et Sandra Pereira-Ostanel).

L'essentiel à retenir :

Dans les trois circonscriptions du Pays basque, Ensemble et Nupes sont opposés pour ce 2nd tour

À 17 heures, le taux de participation à ce 2nd tour des législatives était de 45,77 % dans les Pyrénées-Atlantiques

Les résultats des six circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques

Le fil de la soirée

19h32 : Annick Trounday (Ensemble, LREM) avec ses soutiens à Lasse, en Basse-Navarre en train d'attendre l'officialisation des premiers résultats de la 4e circo, la basco-béarnaise.

18h51 : À Oloron, dans le QG d'Iñaki Echaniz (Nupes) on commence à rapatrier les résultats de la 4e circo, la basco-béarnaise

18h33 : Dans la 6e circo, celle du littoral basque jusqu'à Ustaritz, dépouillement sous le regard de Tom Dubois-Robin et sa suppléante Laurie Etchepare (Nupes)

18h32 : Le dépouillement depuis la mairie d'Anglet, dans la 5e circo, celle d'Anglet, Bayonne jusqu'à Bidache

17 h : ce dimanche, le taux de participation à ce 2nd tour des législatives était de 45,77 %, contre 50,42 % dimanche dernier. En 2017, il était de 36,85%

Rappel des trois circonscriptions :

4e circonscription : d'Hasparren à Laruns, en passant notamment par Iholdy, Mauléon, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Tardets ► neuf candidats

5e circonscription : Anglet, Bayonne Nord, Est, Ouest, Bidache, La Bastide-Clairence, Saint-Pierre d'Irube ► onze candidats

6e circonscription : Biarritz, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz ► douze candidats

Bonsoir, et bienvenue à tous dans cette soirée du 1er tour des élections législatives. Vivez la soirée radio et commentée sur France Bleu Pays Basque, grâce à nos reporters présents dans les trois circonscriptions.