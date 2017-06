EN DIRECT - Législatives en Dordogne : suivez le débat de la 2e circonscription

Ce mercredi 14 juin entre 18h05 et 19h, Michel Delpon (La République en Marche) et Robert Dubois (Front National), qualifiés pour le second tour des législatives dans la deuxième circonscription confrontent leurs idées dans les studios de France Bleu Périgord.

Ce mercredi 14 juin, entre 18h05 et 19h, , Michel Delpon (La République en Marche) et Robert Dubois (Front National), candidats dans la 2e circonscription débattent dans les studios de France Bleu Périgord.

Vendredi 16 juin, entre 18h05 et 19h, Jacqueline Dubois (REM) et Emilie Chalard (FI) débattront eux aussi entre 18h05 et 19h sur France Bleu Périgord.

