EN DIRECT - Législatives en Dordogne : suivez le débat de la 3e circonscription

Toute cette semaine, France Bleu Périgord créé l'événement et organise un débat d'entre-deux tours entre les deux candidats qualifiés pour le second tour des législatives. Ce lundi soir 12 juin, entre 18h05 et 19h, Jean-Pierre Cubertafon (REM) et Colette Langlade (PS), candiddats dans la 3e circonscription débattent dans les studios de France Bleu Périgord.

Demain, mardi, Philippe Chassaing (REM) et Héléne Reys (FI), candidats dans la première circonscription débattront eux aussi entre 18h05 et 19h sur France Bleu Périgord.