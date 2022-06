EN DIRECT - Législatives : suivez la soirée électorale du premier tour à Paris et en Ile-de-France

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 12 juin 2022, le second tour est dans une semaine le dimanche 19 juin. Suivez notre direct pour savoir tout se qui se passe dans notre région durant cette soirée électorale.

Législatives : suivez la soirée électorale du premier tour à Paris et en Ile-de-France

Suivez notre direct pour ce premier tour des élections législatives à Paris et en Ile-de-France

Le premier tour des élections législatives 2022 a eu lieu ce dimanche 12 juin 2022 à Paris et en Ile-de-France comme partout en France. Qui sera élu député dans notre région dès le 1er tour ? Qui sera qualifié pour le second tour ?

Suivez la soirée électorale en direct avec nous. Nous vous informons en temps réel. Vous saurez tout ce qui se passe à Paris et en Ile-de-France durant cette soirée. Vous pourrez aussi découvrir les résultats au plus près de chez vous.

A retenir

- A Paris et en Ile-de-France les bureaux ferment à 20h00 sauf en Seine-et-Marne où les portes ont fermé à 18h00.

- A 17h00 le taux de participation était de 39,42% (40,75% en 2017).

- A Paris et en Ile-de-France, ils sont 1124 à se présenter pour entrer à l'Assemblée nationale.

- A l'issue de cette élection, dimanche prochain, il y aura pour notre région 97 députés élus pour cinq ans.

Suivez le direct

- 22h15 : tous les résultats en Seine-et-Marne. Il suffit de choisir sa circonscription.

- 22h06 : la LR Hamida Rezeg adoubée par le député sortant Jean-François Parigi devenu président du conseil départemental est éliminée au premier tour.

- 21h46 : en Seine-et-Marne, voici les places des députés sortants. La député Aude Luquet est deuxième (27,24%) dans la première circonscription, Jean-Louis Thiériot (LR) est deuxième avec 23,89% dans la troisième circonscription, le député (Ensemble) Rodrigue Kokouendo (7e circonscription) est troisième avec 24,02%, Michèle Peyron (Ensemble) est deuxième avec 24,94% dans la 9e circonscription, Olivier Faure, Premier secrétaire du PS (NUPES) est en tête 46,90%.

- 21h39 : le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Franck Riester (Ensemble) est en tête avec 29,27% devant le candidat RN François Lenormand (25,41%) et le candidat NUP, Cédric Colin (23,18%).

- 21h35 : le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux (Ensemble), est en tête dans la deuxième circonscription de Seine-et-Marne avec 27,79% des suffrages exprimés.

- 21h20 : "Le combat continue !" : Olivier Faure sur Twitter.

-21h15 : Olivier Faure (NUPES), premier secrétaire du PS, arrive largement en tête dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne avec 46,75% des suffrages exprimés. Charlyne Péculier (Ensemble) est derrière avec 22,16% et Martine Demonchy (RN) est troisième avec 17,46%.

21h06 : Eric Zemmour battu dans le Var s'est exprimé pour renvoyer Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron dos à dos. Ils sont "les deux faces d'une même médaille", dit-il. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes mais nous avons posé un drapeau partout en France".

- 21h05 : en Seine-et-Marne les premiers résultats validés par le ministère de l'Intérieur arrivent. Dans la 4e circonscription c'est le secrétaire départemental du RN, Aymeric Durox, qui arrive en tête avec 30,73% des voix devant la candidat LR Isabelle Périgault et Mathieu Garnier (NUPES)

- 20h54 : Elisabeth Borne, Première ministre en tête dans le Calvados a pris la parole. Elle a lancé un appel pour lutter contre l'abstention. Il reste "une semaine pour obtenir une majorité forte et claire" a-t-elle dit. Elle a appelé les forces républicaines à se rassembler. "Face aux extrême nous ne cèderons rien".

- 20h27 : Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé depuis son QG à Paris. "C'est avec émotion, a-t-il dit, qu'au vu des résultats annoncés, la NUPES arrive en tête dans plus de 500 circonscriptions un deuxième tour". Il a indiqué que c'était la première fois dans la Cinquième République qu'un président nouvellement élu ne parvenait pas à réunir une majorité à l'élection qui suit. Il a appelé à "déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité d'Emmanuel Macron". Il a lancé un appel aux jeunes et au milieu populaire.

- 20h00 : Ensemble et la NUPES sont au coude à coude selon l'estimation nationale en voix Ipsos et Sopra Steria pour Radio France et France Télévision.

- 19h30 : dernière ligne droite. Il vous reste 30 minutes pour voter. On vous rappelle que les bureaux de vote ferment à 20h00.

On vote dans un bureau du 18e arrondissement de Paris © Radio France - Jean Rinaud

- 19h00 : c'est en Seine-Saint-Denis qu'on avait le moins voté en France à 17h00.

- 18h30 : il vous reste une heure et demi pour voter à Paris et en Ile-de-France. Les bureaux de vote ferment à 20h00 sauf en Seine-et-Marne où les portes sont closes depuis 18h00.

- 18h02 : le dépouillement des bulletins a commencé en Seine-et-Marne.

- 18h01 : tous les bureaux de vote, en Seine-et-Marne, sont fermés.

- 18h00 : bonsoir et bienvenue dans ce direct consacré au premier tour des élections législatives. Nous allons vous informer que tout ce qui se passe durant cette soirée électorale à Paris et en Ile-de-France.