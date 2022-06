EN DIRECT - Législatives : suivez la soirée électorale du 1er tour dans l'Yonne avec France Bleu Auxerre

Le premier tour des élections législatives 2022 a eu lieu ce dimanche 12 juin, partout en France. Qui sera élu député dans l'Yonne dès le 1er tour ? Qui sera qualifié pour le second tour ? Suivez la soirée électorale du premier tour avec France Bleu Auxerre.

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 12 juin et le 2e aura lieu le dimanche 19 juin 2022.

Suivez en direct la soirée électorale du premier tour des législatives dans l'Yonne : les premiers résultats, les réactions, les élus, les qualifiés, les candidats éliminés... avec France Bleu Auxerre.

📻 Écoutez la soirée électorale sur France Bleu Auxerre

18h35. Les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures. Suivez les tendances, les premiers résultats et les premières déclarations avec France Bleu Auxerre, en direct sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux : Twitter @bleuauxerre et notre page Facebook.

18h30. Taux de participation en baisse dans l'Yonne. À midi, le taux de participation était de 19,67% dans notre département, en baisse de presque cinq points (24,20%) par rapport aux dernières élections législatives en 2017. Même tendance à la baisse à 17 h avec 44,35% de participation (44.10 % en 2017) .

18 heures. Bonsoir et bienvenue dans ce direct pour suivre la soirée électorale des élections législatives dans l'Yonne et dans le reste du pays. Le premier tour des législatives a lieu ce dimanche 12 juin. Dans l'Yonne, les bureaux sont ouverts depuis 8h et ont fermé à 18h.

Découvrez tous les résultats près de chez vous à partir de 20 heures

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Les résultats dans l'Yonne

Choisissez votre circonscription dans le menu déroulant. La première circonscription s'affiche par défaut.