Le premier tour des élections législatives 2022 a eu lieu ce dimanche 12 juin, partout en France. Qui sera élu député en Côte-d'Or dès le 1er tour ? Il y aura cinq duels au second tour dans notre département.

Législatives en Côte-d'Or. Il y aura cinq duels au second tour dont deux avec le RN

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 12 juin et le 2e aura lieu le dimanche 19 juin 2022.

Le premier tour des législatives a lieu ce dimanche 12 juin. Il n'y a aucun candidat élu dès le 1er tour mais dix candidats qualifiés pour le second et une députée sortante éliminée ce dimanche 12 juin dans la 4e circonscription.

📻 Écoutez la soirée électorale avec France Bleu Bourgogne

L'essentiel à retenir

Cliquez ici pour actualiser l'article

Il y aura cinq duels au second tour en Côte-d'Or le dimanche 19 juin.

Il y aura duel dans la quatrième et la cinquième circonscription au second tour avec des candidats RN.

Un seul candidat soutenu par LR présent au second tour.

En Côte-d'Or, 52 candidats se présentaient dans les cinq circonscriptions du département.

Le LR Gilles Platret éliminé dès ke 1er tour à Chalon-sur-Saône

Le direct de la soirée du premier tour

22h30. Merci d'avoir suivi ce direct. Retrouvez toutes les réactions ce mardi matin dès 6h dans France Bleu Bourgogne / France 3 matin.

22h00. Résultats définitifs. Il y aura cinq duels au second tour. Dans la 2e circonscription, duel entre Catherine Hervieu pour la Nupes qui est en tête 29% devant Benoit Bordat de la majorité présidentielle. Dans la 3e circonscription, il y aura aussi un duel entre Fadila Katthabi, la candidate député sortante Ensemble qui termine en tête avec 25.6% des voix, devant Patricia Marc de la Nupes avec 25.38% des suffrages.

21h35. Résultats définitifs dans la 1ere circonscription . Il y aura duel entre le député sortant "Ensemble" Didier Martin avec 31.19% qui arrive en tête devant le candidat de la Nupes, Antoine Peillon à 25.60%. L'abstention s'élève à 46%.

La joie dans les locaux de Didier Martin qualifié pour le second tour pour un duel avec Antoine Peillon de la Nupes © Radio France - Stéphanie Perenon

21h30. On s'oriente finalement vers cinq duels en Côte-d'Or. Dans la 2e circonscription, à 99,2% des résultats saisis, Catherine Hervieu pour la Nupes est en tête devant Benoit Bordat de la majorité présidentielle. Dans la 1ere circonscription, à 98.7% des bulletins dépouillés, le député sortant "Ensemble" Didier Martin arrive en tête devant le candidat de la Nupes Antoine Peillon. Et dans la 3e circonscription, sans doute aussi un duel entre Fadila Katthabi, la candidate député sortante Ensemble qui devance Patricia Marc de la Nupes. L'écart de creuse avec le RN Dominique Bourgois qui arrive 3e et ne devrait pas être présent au second tour.

21h10. Résultats partiels mais avec des changements. Dans la 1ere circonscription , à 79% des bulletins dépouillés, le député sortant "Ensemble" Didier Martin, avec 15%, arrive en tête devant le candidat de la Nupes Antoine Peillon à13.8%. Dans la 2e circonscription, à 97,.6% des résultats saisis, Catherine Hervieu pour la Nupes est en tête devant le candidat de la majorité présidentielle, Benoit Bordat. On s'oriente vers un troisième duel. Dans la 3e circonscription, on est à 94% des résultats enregistrés, Fadila Katthabi la candidate députée sortante Ensemble devance Patricia Marc de la Nupes. Le RN Dominique Bourgois arrive 3e pour le moment mais c'est très serré.

21h00. Déception chez les républicains de Côte-d'Or. Il n'y aura qu'un seul candidat LR dans la 4e circonscription. Aucun dans les autres.

Dans les locaux des Républicains de Côte-d'Or, l'ambiance n'est pas à la fête © Radio France - Stéphanie Perenon

20h40. Dans les autres circonscriptions, les résultats sont toujours partiels. Dans la 1ere circonscription, à moins de 50% des bulletins dépouillés, le député sortant Didier Martin arrive en tête devant Antoine Peillon de la Nupes. Dans la 2e circonscription, Il reste 20% des bulletins à dépouiller. Benoit Bordat de la majorité présidentielle devance Catherine Hervieu pour la Nupes Dans la 3e circonscription, à 72% des résultats enregistrés, le RN Dominique Bourgois devance Fadila Kathabi d'Ensemble.

20h20. Deux duels dans les 4e et 5e circonscriptions. Dans la 4e circonscription, les résultats définitifs donnent l'avantage au candidat RN, Jean-Marc Ponelle devant le maire de Châtillon-sur-Seine, Hubert Brigand soutenu par les Républicains. Ce sont les deux seuls qualifiés pour le second tour. Dans la 5e circonscription, le député sortant "Ensemble" Didier Paris devance le RN René Lioret. Ce sont les deux seuls qualifiés pour le second tour.

19h30 Qui peut être élu dès ce soir ? Qui peut se qualifier pour le second tour ? Pour les élections législatives, un(e) candidat(e) peut être élu(e) dès le premier tour, s'il recueille 50% des suffrages et représente au moins 25% des inscrits. Pour être présent(e) au second, un(e) candidat(e) doit recueillir 12.5% des suffrages des électeurs inscrits.

19h00. Les bureaux de vote ont fermé partout en Côte-d'Or. Même dans la métropole dijonnaise où les électeurs pouvaient voter jusqu'à 19h.

18h35. Les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures. Suivez les tendances, les premiers résultats et les premières déclarations avec France Bleu Bourgogne, en direct sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux : Twitter @bleubourgogne et notre page Facebook.

18h20. La soirée électorale à la radio. Suivez également notre soirée spéciale en direct sur France Bleu Bourgogne à partir de 19h45 avec la réaction des candidats de votre circonscription.

18h10. Les bureaux de votes viennent de fermer. À 18 heures, dans la plupart des communes sauf dans la métropole dijonnaise où l'on vote jusqu'à 19 heures. Cela concerne les villes de Chenôve, Dijon, Fontaine-Lès-Dijon, Longvic, Talant, Quetigny et Saint-Apollinaire.

Le taux de participation à 17h en Côte-d'Or © Radio France - France Bleu Bourgogne

18h05. Le taux de participation dans l'après-midi. À 17h, le taux de participation était de 41.32 % dans notre département, en baisse de 3.44% par rapport au 1er tour des dernières élections législatives en 2017.

18h00. Bonsoir, et bienvenue dans ce direct. Nous relaierons les résultats du premier tour des élections législatives dans les cinq circonscriptions de Côte-d'Or.

Découvrez tous les résultats près de chez vous à partir de 20 heures

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Les résultats en Côte-d'Or

Choisissez votre circonscription dans le menu déroulant. La première circonscription s'affiche par défaut.