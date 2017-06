EN DIRECT - Législatives : suivez le début de la campagne pour le second tour

Le mouvement d'Emmanuel Macron devrait avoir dans une semaine une très large majorité à l'Assemblée nationale. Au premier tour des législatives dimanche, La République en marche (REM) est arrivée largement en tête avec 32,3% des voix. Suivez le premier jour de l'entre-deux-tours en direct.

Dans une semaine, lundi 19 juin, le président de la République disposera sans doute d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Car lors du premier tour des législatives dimanche, La République en marche est arrivé largement en tête devant Les Républicains-UDI, le FN, la France insoumise et le Parti socialiste. Suivez en direct ce lendemain de vote qui marque le lancement de la campagne en vue du second tour dimanche 18 juin.

L'essentiel

Retrouvez les résultats définitifs, commune par commune.

Les résultats nationaux définitifs : La République en marche obtient 32,3% des voix, devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%) de Jean-Luc Mélenchon. Les détails ici.

L'abstention a atteint le niveau record de 51,29%, du jamais vu au premier tour des législatives sous la Ve République.

Selon les projections par sièges, REM et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, largement au-dessus de la majorité absolue (289 élus).

Le direct

7h16 : Henri Guaino, candidat Les Républicains largement battu dès dimanche à Paris, a "décidé d'arrêter la vie politique". Mais c'est une autre déclaration de l'ancien ministre qui a marqué les esprits dimanche soir. En plateau télé, le député sortant a qualifié l'électorat de sa circonscription de la façon suivante : "à vomir". Une séquence énormément relayée sur les réseaux sociaux.

"L'électorat qui a voté dans ma circonscription à Paris est à vomir". On a complètement perdu Henri Guaino. #legislatives2017 pic.twitter.com/ClkQw69fbI — BuzzFeed Politique (@BuzzFeedFRpol) June 11, 2017

7h07 : en Haute-Normandie, ce ne sont pas moins de cinq députés socialistes sortants qui ont été sèchement éliminés dès dimanche soir.

Législatives : ces cinq députés socialistes sortants qui ont été éliminés dès le premier tour en Seine Maritime https://t.co/VGA2diZlIw pic.twitter.com/cROkWX6grE — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) June 12, 2017

6h43 : une illustration du raz-de-marée du parti présidentiel : en Vaucluse, les candidats La République en marche sortent en tête du premier tour dans l'ensemble des cinq circonscriptions. Les détails dans l'article de France Bleu Vaucluse.

6h40 : "Je vais me battre chaque jours pour convaincre les Tourangeaux de se déplacer et d'aller voter", lance lundi matin Marisol Touraine. L'ancienne ministre de la Santé est une miraculée, alors que tant d'anciennes personnalités du précédent quinquennat ont été éliminées dès le premier tour. Elle est en ballottage favorable en Touraine, où elle affronte la candidate LR au second tour.

6h36 : réveil difficile pour le Front national, qui est très loin d'obtenir les scores espérés après sa percée à la Présidentielle. Même Florian Philippot, vice-président du parti d'extrême droite, est talonné par le candidat REM dans sa circonscription de Forbach en Moselle. Les détails dans l'article de France Bleu Lorraine Nord.

6h22 : "Macron en marche vers une majorité écrasante" (Le Figaro), "Macron plie le match" (L'Opinion), "Un coup de maître" (Le Parisien), "L'OPA" (Libération). Les titres des quotidiens nationaux de lundi ne laissent aucun doute sur la couleur de la future "chambre bleu Macron" (L'Humanité).

13 unes de la presse régionale en ce lendemain d'élections législatives. pic.twitter.com/aFMaqHkuH8 — Cyril Petit (@CyrilPetit) June 11, 2017

6h17 : de nombreuses personnalités ont été éliminées dès le premier tour de ces législatives. C'est le cas du patron du PS Jean-Christophe Cambadélis, de l'ancien candidat à la Présidentielle Benoît Hamon, des écologistes Cécile Duflot et Emmanuelle Cosse, etc. Retrouvez-les dans notre article.