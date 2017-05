EN DIRECT - Les dernières heures de Jean-Marc Ayrault au gouvernement

France Bleu Loire Océan passe la journée aux côtés de Jean-Marc Ayrault au ministère des Affaires Étrangères jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. C'est une page qui se tourne pour l'ancien maire de Nantes.

Antoine Denéchère de France Bleu Loire-Océan est au ministère des Affaires Étrangères ce mercredi après-midi. Il nous fait vivre les dernières heures particulières de Jean-Marc Ayrault au Quai D'Orsay. Le ministre des Affaires Étrangères de François Hollande n'est plus député depuis la législative partielle de 2016 et n'est plus membre du conseil municipal de Nantes depuis 2014. Il n'aura donc plus aucun mandat ou fonction ministérielle d'ici cet après-midi et l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Maire de Nantes en 1989

Jean-Marc Ayrault a commencé sa carrière politique en 1976 en étant élu conseiller général à 26 ans, puis maire de St -Herblain en 1977. On connaît la suite : député de la 3ème circonscription de Loire Atlantique, président du groupe socialiste à l'Assemblée de 1997 à 2012, maire de Nantes de 1989 à 2012, Premier ministre de 2012 à 2014, et ministre des Affaires étrangères jusqu'à aujourd'hui.

France Bleu Loire Océan va lui demander comment il vit ces dernières heures particulières, celles du quinquennat Hollande, les siennes, les débuts d'Emmanuel Macron.

Nous lui demanderons aussi quel sera son rôle dans la campagne des législatives? Quel avenir pour le PS, dans l'opposition ou pas ? Envisage-t-il une retraite paisible à Nantes ? A t-il prévu une mission ou une nouvelle responsabilité ?

Me voilà au quai d'Orsay pour le dernier jour de @jeanmarcayrault au gouvernement et en politique. LT à suivre @bleuloireocean pic.twitter.com/48OVQ8G76s — Antoine Denéchère (@AntoineDen) May 17, 2017

14H55

Dans la cour du ministère des Affaires Étrangères, le pupitre et l'estrade sont prêts pour la passation, probablement en fin d'après-midi.

Dans la cour du ministère des Affaires Étrangères avant la passation de pouvoir © Radio France - Antoine Denéchère

14H30

Notre reporter Antoine Denéchère nous fait vivre les coulisses du ministère des Affaires étrangères avant la passation de pouvoir cet après-midi.

On brique les meubles du quai d'Orsay avant la passation entre ministres. pic.twitter.com/o3VzlXfJ7z — Antoine Denéchère (@AntoineDen) May 17, 2017