EN DIRECT - Législatives : les réactions après le premier tour dans les Pyrénées-Orientales

Les Français ont voté tout au long de ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, pour départager les 6.293 candidats. Ils seront ainsi 577 députés, dont quatre issus des Pyrénées-Orientales, élus pour un mandat de cinq ans après le second tour, dimanche prochain. Selon les premières estimations, la Nupes et Ensemble sont au coude à coude en tête avec 25,2 % des voix chacun. C'est également serré dans notre département. Ci-dessous, les réactions des différents candidats dans les Pyrénées-Orientales dans cet article.

Ce qu'il faut retenir

Le Rassemblement National est en tête dans les quatre circonscriptions des PO.

est des PO. Dans trois de nos quatre circonscriptions, le Rassemblement National affrontera un candidat de Renaissance , le parti de la majorité présidentielle. C'est le cas dans la première, deuxième et quatrième circonscription.

affrontera un candidat de , le parti de la majorité présidentielle. C'est le cas dans la première, deuxième et quatrième circonscription. Le député sortant de la première circonscription, Romain Grau , s'est qualifié en deuxième position, derrière Sophie Blanc .

, s'est qualifié en deuxième position, derrière . Excellent score du RN dans la deuxième circonscription. Anaïs Sabatini (37%) se qualifie facilement et affrontera Frédérique Lis . La candidate de Renaissance (20,4%) s'est qualifiée in extremis au second tour juste devant David Berrué de la Nupes (20,2%).

. La candidate de Renaissance (20,4%) s'est juste devant de la Nupes (20,2%). Dans la quatrième circonscription, le député sortant Sébastien Cazenove (Renaissance) se qualifie également de justesse au second tour, avec 130 voix de plus que le candidat de la Nupes, Jérôme Pous. Michèle Martinez (RN) est arrivée en tête avec 28,9% des voix.

(Renaissance) se qualifie également de justesse au second tour, avec 130 voix de plus que le candidat de la Nupes, Jérôme Pous. (RN) est arrivée en tête avec 28,9% des voix. Seule la troisième circonscription fait donc figure d'exception avec un duel RN-Nupes. Nathalie Culell (Nupes) se qualifie au second tour et affrontera la candidate du Rassemblement National, Sandrine Dogor-Such.

Les réactions

Dans la première circonscription, Sophie Blanc (RN) devance le député sortant Romain Grau (Renaissance). "C'est une grande satisfaction d'arriver en tête, pour la 1ere mais aussi sur les trois autres circos. C'est l'objectif que nous avions." Une première circonscription où l'abstention s'est élevée à plus de 54%. "C'est toujours un grand problème pour la démocratie l'abstention. Nous verrons bien ce qui se passe dans le second tour. On doit rassembler ceux qui n'ont voulu ni d'Emmanuel Macron, ni de la Nupes", a commenté Sophie Blanc.

Le plus gros score dans le département a donc été réalisé par Anaïs Sabatini (RN), dans la deuxième circonscription, avec 37,6 % des voix. "Je suis agréablement surprise par le résultat. Ma concurrente défendra son bilan, qui est catastrophique. On mettra un programme avec des mesures de bon sens. A Mme Lis de défendre le sien", a déclaré la benjamine du conseil municipal de Perpignan.

Il a manqué un cheveu de mobilisation et 99 voix... - David Berrué (Nupes), troisième et éliminé au premier tour dans la deuxième circonscription

Satisfaction également de Michèle Martinez, "très contente" de s'être qualifiée au second tour dans la quatrième circonscription : "Les gens voulaient voir des gens comme moi, authentiques. Il faut que les électeurs me fassent confiance. Je vais être la première opposition à l'AN, les protéger. Je me battrai toujours pour eux."

David Berrué : "Il a manqué un cheveu de mobilisation et 99 voix... On a fait une magnifique campagne. On n'a probablement pas su convaincre qu'on changerait les choses. On repart pour la même situation, avec une députée RN dans notre circonscription et Macron à l'Elysée. Il faut continuer à se battre." Le candidat de l'union de la gauche appelle à faire barrage à la candidate du Rassemblement National dans sa circonscription, la deuxième. "Pas une seule voix pour le RN. J'en attends autant des candidats macronistes éliminés au premier tour. Pierre Bataille votera blanc dans la 3e circonscription ? C'est tragique. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là"

J'appelle les électeurs LR qui ne veulent ni de Macron ni de Jean-Luc Mélenchon à nous rejoindre - Sandrine Dogor-Such (RN), qualifiée au second tour dans la troisième circonscription

Arrivée en tête avec 27,7% des voix dans la troisième circonscription, Sandrine Dogor-Such dit sa "satisfaction" d'être présente au second tour et envoie "toute sa gratitude" à ceux qui lui ont fait confiance. "C'est une circonscription sur laquelle je travaille depuis 2017", explique-t-elle. La candidate du RN appelle de son côté les électeurs de droite à voter pour elle au second tour. "J'appelle les électeurs LR qui ne veulent ni de Macron ni de Jean-Luc Mélenchon à nous rejoindre. Il faut rendre la France au peuple. On est fiers de notre pays et de nos valeurs. Les électeurs de Reconquête devraient aussi nous rejoindre".

Je suis très inquiète de la montée des extrémismes : extrême-marché comme extrême-droite - Nathalie Culell, qualifiée au second tour dans la troisième circonscription

"Il n'y a pas de quoi pavoiser au vu de l'abstention", a réagi Nathalie Culell. "C'est notre victoire, parce que militants et électeurs se sont mobilisés. On s'en félicite, mais je pense aussi aux trois autres candidats Nupes dans les PO", continue-t-elle. La candidate de la Nupes se dit également "très inquiète de la montée des extrémismes : extrême-marché comme extrême-droite" et appelle les électeurs du parti présidentiel à "faire barrage au Rassemblement National".

Pierre Bataille, troisième de cette troisième circonscription a annoncé qu'il voterait blanc au deuxième tour. "Je ne suis propriétaire d'aucune voix. Je ne lance pas d'appel aux électeurs, ils peuvent faire barrage aux deux candidats finalistes s'ils le souhaitent", a lancé le maire de Fontrabiouse. Extrêmement déçu, il estime que la candidature d'Henri Guitart a porté confusion chez les électeurs et lui coûte sa place au second tour : "On échoue au pied du podium, à un point près. Je suis très remonté. C'est la division qui est en cause, les partis traditionnels se sont entêtés au lieu de faire des alliances. C'est aussi la faute à l'abstention. Une abstention qui vient d'un manque d'envie d'aller voter."

Dans la première circonscription des PO, Georges-Henri Chambaud, candidat Reconquête est arrivé en cinquième position, avec 5,5% des voix. "Si les résultats provisoires se confirment, c'est la fourchette basse de ce que j'espérais. Malgré tout, pour un parti qui a six mois, ce n'est pas si mal. Je retiens qu'on a vécu une campagne difficile, on a été pas mal attaqués. J'aurais aimé faire au moins ce que EZ a fait. On a des adversaires comme le RN qui font de très bons scores. On s'est battus avec nos armes et on sauve les meubles." Pas de consignes de vote en revanche pour le second tour dans la 1ère circonscription, alors que la candidate du RN, Sophie Blanc est arrivé en tête. "Je ne dirai rien ce soir, on va se réunir et en discuter", a expliqué Georges_-_Henri Chambaud.

