EN DIRECT - Mort de Jacques Chirac : deuil national, messe, inhumation... suivez l’ultime adieu à l'ancien président

Une journée de deuil national décrétée pour la huitième fois seulement depuis le début de la Ve République.

Une cérémonie familiale dans la plus stricte intimité à partir de 9h30 dans la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides.

Tous les drapeaux sur les bâtiments publics mis en berne.

Une minute de silence dans les écoles et les administrations à 15 heures

Jacques Chirac sera enterré dans l’après-midi au cimetière de Montparnasse "dans la plus stricte intimité".

9h30 : ce dimanche, la file d'attente était très longue aux Invalides pour se recueillir près du cercueil de Jacques Chirac. Selon l'Élysée, 7.000 personnes sont en effet venues rendre lui rendre un dernier hommage, jusqu'à tôt ce lundi matin.

9h28 : la cérémonie sera célébrée notamment par Mgr Jean-Yves Riocreux, l'évêque de Basse-Terre (Guadeloupe), un ami du couple Chirac.

9h26 : à la fin de la cérémonie privée aux Invalides, c'est Martin Chirac-Rey, 23 ans, le petit-fils unique de l'ancien président, qui prendra la parole pour rendre hommage à son grand-père. La famille ainsi que tout le personnel médical qui s'est occupé de Jacques Chirac seront là.

9h24 : Bernadette Chirac, affaiblie, ne sera en revanche pas présente ensuite à l'hommage officiel à l'Eglise Saint-Sulpice à midi. Elle n'est pas apparue publiquement depuis le décès de Jacques Chirac jeudi.

9h20 : Quelque 200 personnes vont participer à la cérémonie familiale privée qui va commencer à 9h30 dans la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Bernadette Chirac, dont la santé est fragile, sera présente, a indiqué sa fille Claude Chirac.

8h56 : Lors de la Coupe du monde de rugby au Japon, le XV de France rendra hommage à Jacques Chirac mercredi contre les États-Unis.

8h53 : Marine Le Pen est absente des cérémonies. La présidente du Rassemblement national a renoncé à se rendre à l'église Saint-Sulpice, après les réserves de la famille Chirac sur sa présence.

8h50 : L'ancien président sera inhumé, dans l'intimité, au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016.

8h44 : À 15 heures, Emmanuel Macron recevra au palais de l'Élysée les chefs d'État étrangers ayant fait le déplacement en France.

8h41 : Les drapeaux seront en berne sur les édifices publics et les Français appelés à observer des minutes de silence à 15h00, notamment dans les salles de classe.

8h34 : À 12 heures, un service solennel présidé par Emmanuel Macron et en présence de la famille de Jacques Chirac sera célébré par l'archevêque de Paris, en l'église Saint-Sulpice. Cette cérémonie religieuse devrait durer environ deux heures et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing seront également présents.

8h31 : À 11 heures, le convoi funéraire partira des Invalides. Le cercueil de Jacques Chirac sera encadré par une grande escorte, pour rejoindre l'église Saint-Sulpice à 11h45.

8h26 : Une cérémonie familiale se déroulera dans la plus stricte intimité à partir de 9h30 dans la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Elle sera suivie des honneurs militaires rendus à l'ancien chef de l'État dans la Cour d'honneur des Invalides, en présence d'Emmanuel Macron.

8h23 : Dans la matinée, une cérémonie d'hommage se tiendra d'abord au Conseil de Paris, à l'hôtel de ville de la capitale, dont Jacques Chirac a été maire pendant 18 ans, de 1977 à 1995.

8h21 : Une journée de deuil national a été décrétée lundi, pour la huitième fois seulement depuis le début de la Ve République en 1958, comme après les décès de Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996.

8h11 : Selon le souhait de son épouse Bernadette, il reposera dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016 et dont le destin tragique a été le drame de sa vie.

8h06 : Deuil national, messe à Saint-Sulpice et inhumation dans l'après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse... retrouvez le déroulé de la journée de ce lundi dans cet article.

8h01 : Dimanche, une foule impressionnante, malgré la pluie, a défilé aux Invalides jusque tard dans la nuit devant le cercueil, placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis, recouvert de bleu, blanc, rouge.

7h58 : Bienvenue dans ce direct pour suivre l’ultime adieu à Jacques Chirac qui s'est éteint jeudi à l'âge de 86 ans.