EN DIRECT - Municipales 2020 : la soirée électorale du premier tour avec France Bleu Béarn

Ce dimanche, France Bleu Béarn se mobilise pour vous proposer une émission spéciale à la suite du premier tour des élections municipales en Béarn et Bigorre. Résultats, réactions : découvrez les candidats élus dès le premier tour, et ceux qui se qualifient pour le second tour ce dimanche soir.

11088 candidats sont enregistrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils visent 7392 sièges dans les 546 communes du département (dont 388 en Béarn). Six communes du Béarn ne comptent aucun candidat : Arrien, Uros, Higuères Souye, Pardies Pietat, Etsaut et Escout, et trois en Bigorre. Les habitants ne voteront donc pas dans ces communes pour le premier tour. Idem à Neuilh, Préchac et Escots, les trois seules communes de Bigorre sans candidats pour le premier tour. Au total, 6595 candidats dans le département, c'est un peu moins qu'il y a six ans (6777).

L'essentiel :

À 17 heures, la participation était en baisse par rapport à 2014 : 52,2% dans les Pyrénées-Atlantiques et 49,6% dans les Hautes-Pyrénées.

Les bureaux de vote sont ouverts à Pau jusqu'à 19 heures, tous les autres en Béarn et Bigorre fermeront à 18 heures.

Suivez notre direct

17h42 - Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. Prise d'antenne à 19h30 avec Isabelle Young et Daniel Corsand pour vous présenter cette soirée électorale et vous donner les chiffres de la participation. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Béarn et Bigorre. Et vous découvrirez les premières réactions des candidats heureux ou déçus en direct à notre micro.