EN DIRECT - Municipales 2020 : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Gironde

France Bleu Gironde se mobilise ce dimanche pour vous proposer une émission spéciale dédiée au second tour des élections municipales, entre 20 heures et 22 heures. Emission animée par Stéphanie Brossard, Yves Maugue et Rodolphe Martinez. Réactions, résultats : découvrez qui est élu/réelu maire dans les principales communes girondines.

55 communes sur les 535 que compte la Gironde organisaient un nouveau scrutin ce dimanche. Parmi elles, 30 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées, dont Bordeaux, Mérignac, Pessac, St-Médard-en-Jalles ou encore St-Seurin-sur-l'Isle, où le plus vieux maire de France se représente.

Nos reporters seront présents à la mairie de Bordeaux, et à la préfecture de la Gironde.

