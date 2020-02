EN DIRECT - Municipales à Albi : suivez le débat en direct entre les candidats sur France Bleu Occitanie

Albi, France

La campagne des municipales 2020 à Albi s'accélère. Les cinq candidats à la mairie débattent ce soir depuis Brasserie le Vigan, place du Vigan. Pendant près d'une heure et demie et en public, il vont échanger sur les questions liées aux commerces, à la qualité de vie ou aux transports. Ce débat est à suivre sur France Bleu Occitanie.

Parmi les candidats qui participent à ce débat ouvert au public, il y a :

Pascal Pragnère, candidat EELV, liste "Albi Verte 2020"

candidat EELV, liste "Albi Verte 2020" Nathalie Ferrand-Lefranc, candidate de gauche, soutenue par le PS, PCF, la France Insoumise et le PRG. Liste "Collectif pour Albi démocratique, solidaire et écologique"

candidate de gauche, soutenue par le PS, PCF, la France Insoumise et le PRG. Liste "Collectif pour Albi démocratique, solidaire et écologique" Frédéric Cabrolier, candidat Rassemblement National, soutenu par la Droite Populaire. Liste "Rassemblement pour les Albigeois"

candidat Rassemblement National, soutenu par la Droite Populaire. Liste "Rassemblement pour les Albigeois" Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante SE, soutenue par LR. Liste "Avec vous pour Albi"

maire sortante SE, soutenue par LR. Liste "Avec vous pour Albi" Muriel Roques-Etienne, candidate LREM, soutenue par le MRSL et l’Alliance Centriste liste "Au Cœur de l’Albigeois"

Le positionnement politique des candidats

Pour Muriel Roques-Etienne, sur la question de la distance prise avec Stéphanie Guiraud-Chaumeil depuis la précédente mandature. "Je n'ai pas l'étiquette politique honteuse". Si elle n'a pas l'investiture de LREm s'est parce qu'elle n'a pas voulu les soutenir. Je suis libre

Pour la maire sortante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, elle fait remarquer qu'en 2014 elle était partie sans étiquette. Selon elle, si LREM n'a pas souhaitait la soutenir s'est qu'elle n'a pas souhaité s'engager de son côté. Elle défend sa "liberté".

Muriel Roques-Etienne, candidate LREM fait remarquer qu'elle avit déjà pris ses distance lors de mandature précédnete avec la maire sortant à cause de son désaccord sur sa gestion.

Du côté de la gauche, la tête de liste d'EELV, Pascal Pragnère, explique ne pas avoir été satisfait du programme et des "relations humaines", avec le "collectif pour Albi démocratique, solidaire et écologique" qu'il a quitté. Quant à la question d'un possible ralliement au second tour, "on repart à zéro mais pour l'instant il y a une infinité de possibilité donc pas de réponse".

De son côté, Nathalie Ferrand-Lefranc, tête de liste du collectif partage son "regret" face au départ de Pascal Pragnère. Elle dit cependant sa "fierté" de crée un collectif de gauche et d'avoir porté la démocratie participative. Elle rappelle que s'est le collectif qui l'a désignée.

Frédéric Cabrolier, du Rassemblement National s'amuse des divisons entre les candidats de gauche et de la maire sortante avec de la tête de liste LREM. Il précise que ça liste est faite avec la moitié de gens qui n'ont jamais fait de politique.

Dix débats jusqu'aux élections

