France Bleu Gironde, Sud Ouest et TV7 se sont à nouveau associés pour une émission spéciale ce jeudi soir sur les municipales à Bordeaux, alors qu'un dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria annonce un duel qui se resserre entre le maire sortant Nicolas Florian et l'écologiste Pierre Hurmic.

Municipales à Bordeaux : revivez l'émission spéciale de France Bleu Gironde avec Sud Ouest et TV7

Emission spéciale de France Bleu Gironde avec Sud-Ouest et TV7 sur les municipales à Bordeaux;

Bordeaux, France

Pour la seconde fois avant les élections municipales 2020 à Bordeaux, France Bleu Gironde s'associe avec Sud Ouest et TV7 pour une émission spéciale ce jeudi soir. Selon un nouveau sondage Ipsos-Sopra-Steria dévoilé ce jeudi, l'écart se resserrerait au 1er tour entre Nicolas Florian et Pierre Hurmic. Le mairie sortant obtiendrait 34 % des voix (contre 33 % au premier sondage) et l'écologiste 33 % (contre 30 % au premier sondage).

Pour analyser ce sondage, une émission spéciale était organisée ce jeudi entre 18h15 et 18h45 sur TV7 avec France Bleu Gironde et Sud Ouest, en présence de :

Yves Maugue, rédacteur en chef de France Bleu Gironde

Xavier Sota, journaliste à Sud Ouest

Jefferson Desport, journaliste à Sud Ouest

Jean Petaux, politologue à Sciences-Po Bordeaux

Animée par Bastien Lauqué de TV7

Revivez l'émission spéciale France Bleu Gironde, Sud Ouest et TV7