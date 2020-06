Municipales à Bordeaux : retrouvez en vidéo l'émission spéciale qui décrypte le sondage

France Bleu Gironde, Sud Ouest et TV7 se sont associés pour une émission spéciale commune ce jeudi soir de 18h à 18h30 à l'occasion de la sortie du sondage Ipsos-Sopra-Steria sur le second tour des municipales à Bordeaux. Emission à revivre en vidéo.

Retrouvez en vidéo l'émission spéciale de TV7 en association avec France Bleu Gironde et Sud Ouest, diffusée ce jeudi soir entre 18h et 18h30, à dix jours du second tour des élections municipales à Bordeaux.

Selon un nouveau sondage Ipsos-Sopra-Steria dévoilé ce jeudi à 18h, la liste de l'actuel maire LR Nicolas Florian serait en tête des intentions de vote et obtiendrait 49 % des suffrages au second tour, devant celle de l'écologiste Pierre Hurmic (40%), et la liste NPA-La France Insoumise de Philippe Poutou qui obtiendrait 11% des suffrages.

Une émission spéciale à retrouver en vidéo

Une émission animée par Bastien Lauqué en présence d'Yves Maugue, rédacteur en chef de France Bleu Gironde, Xavier Sota et Jefferson Desport de Sud Ouest, et Jean Petaux, politologue à Sciences-Po Bordeaux.

Alliance Florian/Cazenave : "visiblement c'est le bon calcul"

L'émission a débuté par l'analyse de l'alliance scellée entre le maire sortant Nicolas Florian et le marcheur Thomas Cazenave pour le second tour. Pour Xavier Sota, journaliste à Sud Ouest, c'est "visiblement le bon calcul", qui se traduirait donc dans les résultats du sondage. "Ce sondage vient fixer les positions, et l'attelage à pris a priori avec Thomas Cazenave puisqu'il n'y a aucune déperdition de voix."

D'après le sondage révélé par France Bleu Gironde, 80% des sondés qui ont voté pour Thomas Cazenave au premier tour estiment que Nicolas Florian ferait un bon maire dans les années à venir.

"Ce résultat de 49% pour Nicolas Florian traduit une lecture extrême pragmatique du camp Florian et Cazenave à l'issue du premier tour : ils se partagent rigoureusement le même électorat, ils trustent à eux deux le centre droit" analyse Jefferson Desport de Sud Ouest.

Pour Yves Maugue, rédacteur en chef de France Bleu Gironde, la gestion de la crise du Covid-19 peut également expliquer en partie les résultats du sondage. "Nicolas Florian sort d'une séquence où ses adversaires ont totalement disparu de la circulation, puisque pendant le confinement on les a très peu entendus et vus (...). Il a affronté sa première grosse crise, et si l'on en croit le résultat du sondage, c'était plutôt bien perçu par l'électorat qui estime qu'il a été relativement efficace".

Un "plafond de verre" pour Pierre Hurmic ?

Le candidat écologiste Pierre Hurmic ne bénéficierait pas d'un report de voix des électeurs d'extrême gauche, selon le sondage. "40% pour Pierre Hurmic, il monte un petit peu, mais là c'est le plafond de verre, borduré sur sa gauche par Philippe Poutou qui vient jouer les empêcheurs de l'alternance, c'est peut-être cela que l'on pourra retenir." estime Xavier Sota.

Quant à Philippe Poutou, dont la liste obtiendrait 11% des suffrages selon le sondage, "il est sur un socle solide" continue le journaliste de Sud Ouest. Si les projections s'avèrent réelles, le candidat NPA/LFI pourrait obtenir jusqu'à trois sièges au conseil municipal. "Ils ont une chance historique de rentrer au conseil municipal (...) C'est un des grands enseignements de cette campagne" ajoute Jefferson Desport.

Un troisième tour à la métropole

Le maire de Bordeaux doit-il diriger également Bordeaux Métropole ? Non pour 55% des sondés, oui pour 42%. "Ce qui est intéressant c'est que le seul électorat qui voudrait majoritairement que ce soit la même personne, c'est celui de Nicolas Florian, qui vient d'annoncer qu'il ne briguerait pas la présidence." rappelle Yves Maugue.