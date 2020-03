EN DIRECT – Municipales à Mourenx : suivez le débat de France Bleu Béarn

À quatre jours du premier tour des élections municipales à Mourenx, France Bleu Béarn invite les deux candidats à débattre sur l'antenne ce mercredi entre 8h10 et 8h40.

Le compte à rebours est lancé. Dans quatre jours, les habitants de Mourenx voteront pour le premier tour des élections municipales. Ils auront le choix entre deux candidats : le maire sortant Patrice Laurent, candidat divers gauche, et le député socialiste des Pyrénées-Atlantiques et ancien maire David Habib. Les deux têtes de liste débattent ce mercredi matin sur l'antenne de France Bleu Béarn entre 8h10 et 8h40.

Écoutez le débat en direct en cliquant sur le player :