EN DIRECT - Premier Conseil des ministres pour le gouvernement Philippe

Le gouvernement d'Édouard Philippe se réunira jeudi à 11h pour son premier Conseil des ministres, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Le Président "fixera à cette occasion les grandes orientations de son quinquennat et la feuille de route du gouvernement". Suivez la journée en direct.

Emmanuel Macron préside ce jeudi à 11h son premier Conseil des ministres. Le nouveau Président exposera "la méthode de l'action gouvernementale qui doit reposer sur deux piliers : la collégialité, et l'action collective", explique-t-on à l'Élysée. Déclarations, réactions, photo de famille à l'issue du Conseil, suivez cette première journée du gouvernement Philippe en direct.

Autour de la table du Conseil, outre Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, 18 ministres et quatre secrétaires d'Etat, dont la moitié proviennent de la société civile, du jamais vu sous la Ve République. Ce gouvernement est paritaire.

Édouard Philippe a déclaré jeudi matin que le cumul des mandats ne sera pas possible pour les ministres, et que les battus aux législatives devront démissionner.

Le Premier ministre a également estimé qu'il était aujourd'hui "impossible de faire un choix éclairé" sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame des Landes, et confirmé la nomination d'un médiateur.

Parmi les réactions les plus attendues à l'issue de ce Conseil : celles de Nicolas Hulot, ex-animateur vedette de l'émission Ushuaïa, désormais ministre de la Transition écologique.

8h55 : ce premier Conseil des ministres passera en revue les priorités du quinquennat. Et parmi elles il y a l'égalité hommes-femmes selon Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de ce dossier.

8h38 : "Je ne considère pas qu'aujourd’hui on soit en mesure de faire un choix éclairé concernant Notre-Dame des Landes", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe sur France Inter. Il a confirmé la nomination d'un médiateur.

8h36 : Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, déclare sur France 2 : "Il faut qu'on rencontre assez rapidement et le président de la République et le Premier ministre et la ministre du Travail" . Emmanuel Macron "avait laissé entendre qu'il pourrait nous recevoir avant l'investiture (...) Il a préféré attendre l'investiture, c'est son choix, mais il ne faut pas que ça traîne trop, il faudrait qu'on le voit rapidement parce qu'il y a un cap à définir". "La première question que je lui poserai , c'est quelle est sa conception du dialogue social." Jean-Claude Mailly se montre très satisfait du choixdeMuriel Pénicaud au ministère du Travail, car "c'est quelqu'un qui a le bon profil."

8h22 : Le Premier ministre déclare que le cumul des mandats ne sera pas possible pour les ministres, et que les battus aux législatives devront démissionner. Édouard Philippe ajoute que son gouvernement est "évidemment bâti pour durer", sur France Inter.

8h18 : que dit la presse de ce gouvernement ? Globalement, qu'il est plutôt à droite qu'à gauche. C'est la fin des "années Hollande", à en croire Le Figaro, dont l'éditorial salue l'avènement d'un "gouvernement des modérés". "La gauche fera des poèmes... (...) Ce sont des transfuges de LR qui contrôleront le nerf de la guerre, sous l'autorité d'un Premier ministre de la même origine politique", constate Laurent Joffrin dans Libé. "Force est de constater qu'Emmanuel Macron poursuit un élargissement de son territoire politique côté Républicains mais qu'il n'a pas fait de même avec le PS", confirme Guillaume Goubert dans La Croix. Dans Le Parisien, Jean-Marie Montali relève surtout un pari "osé" de la part du chef de l'Etat, avec "11 membres de ce gouvernement (qui) n'ont aucune expérience politique et ne se sont jamais frotté aux partenaires sociaux". "Ce n'est plus une ouverture, c'est une saignée ! Fidèle à son engagement de renouvellement, Emmanuel Macron vient de constituer une dream team. De la société civile, du Modem, du PS, du PRG et des LR : la promesse de faire exploser le système est bien au rendez-vous", assure Yann Marec dans Le Midi libre. "Hulot est un gros poisson et Macron, ce que l'on savait déjà, une fine gaule. Ce que ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n'avaient réussi, Macron l'a fait", note Sébastien Lacroix dans L'Union.

8h08 : ce jeudi matin en attendant le Conseil, l'heure est encore aux réactions quant à la composition de ce gouvernement. "Le nombre de nouvelles personnalités qui apparaissent dans ce gouvernement montre que le renouveau est là", a estimé sur franceinfo Jean Petaux, politologue et professeur à Sciences Po Bordeaux. Mais "la question, c'est de savoir si ce gouvernement va être gouvernable", "toutes ces individualités vont-elles former une équipe ?", s'est-il interrogé.

8h04 : voici une vidéo qui présente le gouvernement Philippe.