EN DIRECT - Réforme des retraites et 49-3 : une nouvelle manifestation à Dijon

Une nouvelle manifestation à Dijon, samedi 18 mars 2023, contre la réforme des retraites et plus particulièrement contre l'usage de l'article 49-3 à l'Assemblée Nationale. Le rendez-vous était donné à 15h, sur la Place de la République, à l'appel de Solidaires 21 . Un rassemblement qui intervient trois jours après la manifestation non-déclarée jeudi soir, qui a fait quelques dégâts dans le centre-ville de Dijon, occasionnant des plaintes de la ville et du préfet. Solidaires 21 appelle à un autre rassemblement lundi soir, 18h, toujours sur la Place de la République.

16h - La manifestation impacte les transports en commun

En raison d'une manifestation sociale ce samedi 18 mars, le réseau Bus et Tram pourrait être perturbé au centre-ville de Dijon.

T1 circule entre "Auditorium" et "QUETIGNY Centre" (stations "DIJON Gare", "Foch Gare", "Darcy", "Godrans" et "République" non desservies).

T2 circule entre "CHENOVE Centre" et "Foch Gare" ainsi qu'entre "DIJON Valmy" et "Drapeau" (stations "Darcy" "Godrans" et "République" non desservies.)

15h50 - Le cortège s'élance

15h30 - Les participants commencent à se rassembler sur la Place de la République

La manifestation s'élance © Radio France - Dimitri Morgado