EN DIRECT - Résultats, réactions, analyse : vivez le second tour des élections législatives en Dordogne

Qui sont les nouveaux députés ? Quel score ont-ils obtenu ? Quelle est leur réaction ? Retrouvez toutes les infos du second tour des législatives en Dordogne avec France Bleu Périgord.

Les Périgourdins se sont prononcés. Ce dimanche 18 juin ils ont élu les quatre députés qui rejoindront la nouvelle assemblée nationale. Dès 19h30 en direct sur France Bleu Périgord découvrez les résultats dans votre circonscription, votre commune et écoutez les réactions des candidats élus et ceux qui sont éliminés grâce à nos reporters.

Ecoutez le direct dès 19h30 :

18H07 : Au jeu du "qui dépouille le plus vite?" C'est Chourgnac qui a gagné cette semaine !

#legislative2017 Bravo Chourgnac ! Première commune à transmettre ses résultats à la préfecture ! pic.twitter.com/xqKd4Y5qcU — Préfet de Dordogne (@Prefet24) June 18, 2017

17H : A une heure de la fermeture des bureaux de vote, un peu plus de 40% des Périgourdins se sont rendus aux urnes. Un chiffre en recul de plus de quatre points par rapport à dimanche dernier et en très nette baisse par rapport à 20212

12H : Comme au premier tour dimanche dernier, la participation est en très nette baisse par rapport à 2012 mais stable par rapport à la semaine dernière.