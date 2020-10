EN DIRECT - Sécurité : suivez la visite de Jean Castex et de trois ministres à Toulouse

Au lendemain de la violente agression de deux policiers en banlieue parisienne, le Premier ministre a choisi Toulouse pour signer le premier "contrat de sécurité intégrée", un dispositif associant collectivités et État pour renforcer la lutte contre la délinquance du quotidien. Et le gouvernement débarque en force ce vendredi dans la ville rose, pour labourer le stratégique sillon sécuritaire, enjeu de la prochaine présidentielle. Jean Castex est accompagné du Garde des Sceaux et des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale.

Le programme est chargé pour les quatre ministres : Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer et Jean Castex ont prévu de rencontrer les forces de l'ordre, de participer à une table-ronde au quartier des Izards, où cinq fusillades mortelles ont eu lieu cet été et de visiter le centre de supervision de la police municipale, avant la signature du fameux contrat avec le maire de Toulouse au Capitole.

Suivez la visite en direct

8h45 - Le discours du Premier ministre est attendu à la mi-journée au Capitole, bouclé pour la journée.

8h30 - Invité de France Bleu Occitanie, le maire de Toulouse s'est réjoui de cette visite ministérielle, qu'il appelle de ses vœux depuis des mois. Jean-Luc Moudenc demande toujours des moyens policiers et judiciaires supplémentaires après les fusillades à répétition aux Izards notamment. Un manque d'effectifs estimé à 200 hommes par l'édile, qui attend des réponses sur ce point ainsi que sur plusieurs dossiers, comme la participation financière de l'État à la troisième ligne de métro de la ville ou le projet de LGV Toulouse-Bordeaux.

8h15 - Circulation difficile ce vendredi à Toulouse en raison de la visite de Jean Castex et de ses trois ministres. Retrouvez la liste des perturbations et nos conseils.

