Suivez, en temps réel, l'actualité des municipales 2020 à Paris et en Ile-de-France. Résultats, réactions, analyses, commentaires : France bleu Paris vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces élections en direct. Vous pouvez aussi chercher le résultat de votre commune dès 20h00.

EN DIRECT - Municipales : vivez la soirée électorale du second tour à Paris et en Ile-de-France

Second tour des municipales à Paris et en Ile-de-France

Pour ce second tour des élections municipales 2020, les électeurs étaient une nouvelle fois appelé aux urnes ce dimanche à Paris et dans 239 communes d'Ile-de-France. Ces élections, dont le calendrier a été bouleversé par la crise sanitaire due au Coronavirus, sont marquées par une forte abstention.

Les principales informations de ce deuxième tour

A Paris, le taux de participation enregistré dans les bureaux de vote à 17h00 était de 23,89% (38,60 en 2014)

En Ile-de-France, le taux de participation, à 17h00 était de 26,13% (41,27% en 2014)

Suivez notre direct

19h00 : bonjour à tous. Nous sommes avec vous toute la soirée pour vous informer, vous donner les résultats, les analyses, les réactions et les commentaires à l'issue de ce second tour des élections municipales 2020 à Paris et en Ile-de-France.