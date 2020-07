EN DIRECT - Suivez l'élection de Pierre Hurmic à la mairie de Bordeaux

Le conseil municipal de Bordeaux se réunit ce vendredi pour la première fois depuis le second tour des élections. Les nouveaux conseillers devraient élire l'écologiste Pierre Hurmic maire de Bordeaux. Suivez ce conseil municipal en direct et en vidéo à partir de 10h ci-dessous.

L'essentiel :

Pierre Hurmic , avocat, écologiste, devrait être élu maire de Bordeaux après 73 ans de règne de la droite sur la ville.

, avocat, écologiste, devrait être élu maire de Bordeaux après sur la ville. Entre également au conseil municipal de Bordeaux le leader anti-capitaliste, ouvrier syndicaliste CGT des Ford à Blanquefort et ancien candidat à la Présidentielle : Philippe Poutou (lire son interview).

(lire son interview). Covid oblige, le conseil se réunit non pas au Palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux, mais à l'auditorium pour préserver gestes barrières et distanciation physique.

.

Suivez le conseil municipal en direct

10h13 - L'écologiste Sylvie Justome ouvre la séance en rappelant les résultats des trois listes au second tour et le nombre de sièges obtenus par chacune. La liste "Bordeaux respire" menée par Pierre Hurmic a récolté 26.509 voix et 48 sièges, celle de Nicolas Florian 25.163 et 14 sièges celle de Philippe Poutou 5.357 voix et trois sièges. A l'applaudimètre, les partisans de Poutou sont certainement gagnants.

10h05 - "On est là, on est là..." : Philippe Poutou prend la pause dans l'auditorium pour les photographes et ses partisans entonnent le chant devenu symbole du mouvement des "gilets jaunes".

10h - Le conseil municipal doit commencer dans quelques instants.

9h58 - Arrivée de Nicolas Florian, le maire sortant Les Républicains, héritier d'Alain Juppé.

9h55 - Pierre Hurmic est une figure connue à Bordeaux. Depuis 25 ans, cet avocat originaire du Pays Basque a mené de nombreux combats dans la ville, en tant que membre de l'opposition et devant les tribunaux.

9h45 - Le conseil municipal doit commencer dans un quart d'heure. Comment va-t-il se dérouler ? On en a pour environ deux heures. La séance sera présidée par la doyenne de l'assemblée, l'écologiste Sylvie Justome. Les élus seront installés en fonction de l'ordre alphabétique et pas par groupe politique dans un premier temps. C'est l'élue verte Delphine Jamet qui a organisé les opérations.

9h40 - Philippe Poutou fait son entrée au conseil municipal. L'ancien candidat à la Présidentielle, ouvrier syndicaliste CGT des Ford à Blanquefort va représenter l'extrême-gauche avec deux autres élus. "Nous espérons surtout être des porte-parole des revendications du peuple et de tout ce qui ne va pas dans la ville" a-t-il confié à France Bleu Gironde.

9h35 - Les places sont limitées à l'auditorium où se tient le conseil municipal pour cause de crise sanitaire et le public est nombreux à vouloir assister à cette séance. La jauge maximum a été fixée à 320 personnes.

9h30 - Bonjour ! Soyez les bienvenus dans ce direct. Nous allons vous faire ici le récit de cette matinée où le nouveau maire de Bordeaux doit être élu par les conseillers municipaux. Pour commencer, un rappel des résultats du scrutin qui a vu la liste de l'écologiste Pierre Hurmic remporter la victoire face à Nicolas Florian, maire sortant LR, héritier d'Alain Juppé depuis mars 2019.