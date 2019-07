Mort de Steve à Nantes : le Premier ministre saisit l'inspection générale de l'administration

France

Il n'a pris la parole que pour quelques minutes à peine. Le Premier ministre s'est exprimé ce mardi après-midi suite à la découverte du corps de Steve dans la Loire à Nantes, ce jeune homme qui avait disparu depuis cinq semaines. Plus tôt dans la journée Edouard Philippe avait reçu à Matignon pendant deux heures le ministre de l'intérieur Christophe Castaner.

Le Premier ministre a commencé son intervention en présentant ses condoléances à la famille du jeune animateur périscolaire : "Le décès de Steve Maia Caniço est un drame qui nous touche tous". Il a également fait part de son intention de rencontrer, en compagnie de Christophe Castaner, les parents du jeune homme.

"Il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition de Steve"

Edouard Philippe a par ailleurs dévoilé les conclusions de l'enquête conduite par l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) qui avait été demandé par Christophe Castaner le 24 juin : "Celui ci indique qu'à la lumière des faits connus lors de sa rédaction il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de Steve Maia Caniço."

Pourquoi n'y avait-il pas de barrières ?

Selon le Premier ministre, le rapport de l'IGPN met en évidence "des difficultés liée à l'intervention consécutive à des jets de pierre en direction des policiers et qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes." Le rapport évoquerait aussi des interrogations sur la préparation de cet événement : dans quelles conditions des sonorisations ont pu être installés en bord de Loire sans barrière ni garde-corps ? Les mesures préventives étaient elles adaptées et proportionnées ?

Le Premier ministre conclut : "Plus de 5 semaines après le faits, le déroulement de cette soirée, l’enchaînement des faits reste confus. Je ne peux évidemment m'en satisfaire." Pour aller plus loin, il a décidé de saisir l'inspection générale de l'administration. Les conclusions sont attendues sous un mois. "Elles seront mises à disposition de l'autorité judiciaire et rendues publiques" a précisé Edouard Philippe.

Une information judiciaire ouverte

L'inspection général de l'administration réussira-t-elle à faire toute la lumière sur l'intervention des forces de l'ordre, le soir de la fête de la musique ? Au cours d'une charge de la police aux alentours de 4 heures du matin, quatorze personnes étaient tombées dans la Loire. Ce mardi matin, le parquet de Nantes a ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire".