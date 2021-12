EN DIRECT - Suivez la journée d'Emmanuel Macron dans le Cher

Emmanuel Macron passe deux jours dans le Cher et l'Allier ce mardi et mercredi, avec pour thématique "les sujets du quotidien". A quatre mois de la présidentielle, le chef de l'Etat va évoquer durant ce déplacement les sujets du quotidien, les enjeux des villes petites et moyennes et les mesures mises en place depuis le début du quinquennat.

Le chef de l’État échangera "avec des commerçants, des élus, des professionnels de l’aide à domicile, des acteurs associatifs et des bénévoles sur les problématiques et enjeux rencontrés dans leurs territoires, ainsi que sur les différents dispositifs et mesures mis en place pour y répondre" précise le communiqué de l'Élysée.

Cette séquence en province intervient alors que tous les candidats à la présidentielle sont en ordre de marche. Pas encore déclaré pour l'instant à sa propre succession, Emmanuel Macron semble pourtant déjà en campagne, venant promouvoir les actions en faveur des villes petites et moyenne comme l'opération Cœur de ville.

Revitalisation des centres-villes

Cette opération Cœur de ville engagée en 2018 vise à reconquérir les centres-villes en y implantant à nouveau des commerces et des logements. Le gouvernement a annoncé à l'époque le déblocage de 5,5 milliards d'euros sur cinq ans pour financer ces actions dans 222 communes en France. Dans le Berry, trois villes bénéficient de ce programme : Châteauroux, Bourges et donc Vierzon où vient Emmanuel Macron ce mardi.

Le maire communiste de Vierzon Nicolas Sansu compte l'alerter sur plusieurs dossiers. Il l'a dit ce mardi matin en direct sur France Bleu Berry. "Si l'État nous met de l'argent pour investir et faire des travaux, mais qu'à côté de ça, on n'a plus suffisamment d'argent pour payer nos salariés ou payer nos factures d'énergie à la mairie, ça n'ira pas, donc il va falloir un moment qu'il y ait un rééquilibrage". Nicolas Sansu compte aussi lui parler des services publics. La population et la mairie se sont battues pour préserver l'hôpital, notamment les urgences chirurgicales. Il sera aussi question du commissariat dans un triste état, "qu'il faudrait refaire" précise le maire de Vierzon.

Il faut que l'Etat assume ses responsabilités en matière de service public régalien et puisse nous aider. C'est très bien de déverser quelques millions sur le cœur de ville. Ce serait ridicule, à côté de ça, que les services publics nationaux se délitent. - Nicolas Sansu, maire de Vierzon

Lutter contre la désertification médicale, enjeu majeur pour les élus

Chateaumeillant, petite commune de 1.800 habitants, sera la dernière étape de cette première journée du déplacement présidentielle. Emmanuel Macron rencontrera les élus de la commune en assistant au conseil municipal. La désertification médicale sera l'un des thèmes que le maire veut aborder avec le chef de l'État. "Nous avons une maison de santé pluridisciplinaire communautaire précise Frédéric Durant, mais il n'y a qu'un seul médecin". Que se passera-t-il quand ce médecin prendra sa retraite dans quelques années s'inquiètent déjà les élus.

