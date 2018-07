Dordogne, France

Le président Emmanuel Macron veut parler ruralité, Poste et services publics, et pour ce faire, il a choisi la Dordogne, ce jeudi. Olivier Dussopt, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics et Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, sont avec lui.

Le président Emmanuel Macron est arrivé à Marsac-sur-l'Isle

Il a passé la soirée de ce mercredi avec des élus périgourdins sur la Péniche

Suivez notre direct

9h20 : Le président s'entretient avec des postiers, qui ont prévu de lui parler des salaires trop bas, de la pénibilité... Un postier, qui n'a pas changer de grade en 45 ans de métier, veut lui demander si c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter son salaire.

La rencontre avec les postiers doit durer 45 minutes. © Radio France - Armêl Balogog

9h15 : Emmanuel Macron est arrivé à Marsac-sur-l'Isle.

Avec quelques minutes de retard, Emmanuel Macron est arrivé au centre de tri de Marsac-sur-l'Isle https://t.co/KiI4UHUzn8pic.twitter.com/Q1tHpyDf1M — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 19, 2018

9h10 : Le président est toujours attendu. Il doit présenter des nouveaux véhicules électriques de distribution du courrier : voiturette, scooter, vélo, entreposés dans un coin.

Les nouveaux véhicules électriques présentés officiellement par Emmanuel Macron ce jeudi. © Radio France - Armêl Balogog

8h57 : arrivée imminente d'Emmanuel Macron. Les postiers l'attendent. Ils ont confié à Armêl Balogog, reporter à France Bleu Périgord, qu'ils avaient fait un grand ménage pour sa venue. "On a enlevé des toiles d'araignées qui étaient là depuis 10 ans", plaisante une postière.

Les postiers de Marsac attendent Emmanuel Macron. © Radio France - Armêl Balogog

8h40 : Vous voulez connaître le programme de la journée ? Le président doit arriver à 9h à Marsac-sur-l'Isle, rencontrer des postiers. Il doit aussi se rendre à l'imprimerie du timbre, déjeuner à la préfecture et se rendre à Sarliac-sur-l'Isle à la maison des services publics. Le programme en détail ici.

8h35 : Les postiers de Marsac-sur-l'Isle sont prêts à accueillir le président. Ils ont même préparé des petits fours.

Le centre de tri de Marsac-sur-l'Isle attend l'arrivée du président. © Radio France - Armêl Balogog

8h20 : Attention, si vous circulez à Périgueux ce jeudi, certaines routes risquent d'être barrées, notamment autour de la Préfecture, où Emmanuel Macron se rendra pour déjeuner. Tout le détail ici.

Le président Emmanuel Macron, arrivé ce mercredi soir à Périgueux, a déjà pris le pouls de la Dordogne en participant à un dîner républicain sur la Péniche sur l'Isle en contre-bas de la cathédrale, entouré d'élus de tous bords : parlementaires, maires, élus du département...