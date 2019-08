EN DIRECT - Suivez la manifestation des anti-G7 entre Hendaye et Irun

Pays Basque, France

Alors que le coup d'envoi du G7 doit être donné ce samedi, une grande manifestation est organisée par les opposants au sommet. Deux cortèges partent vers 11h depuis Béhobie, un quartier d'Hendaye, et un autre depuis Hendaye-plage. Les défilés convergeront à la frontière au pont Saint-Jacques, qui relie France et Espagne.

Il s'agit d'un des points d'orgue du contre-sommet, qui s'est tenu 21 août au 23 août à Hendaye. Organisé par 80 organisations et associations, il vise à dénoncer le comportement des sept grandes puissances qui "perpétuent un système au service des plus riches et des multinationales". Les associations ont pour but de proposer des alternatives.

Suivez la mobilisation en direct

11h10 : une des manifestations s'élance d'Hendaye.

Un des défilés débute à Hendaye. © Radio France - Anthony Michel

11h : au port d'Hendaye, les militants sont déjà nombreux à s'échauffer la voix.

10h45 : les anti-G7 commencent à arriver aux points de rendez-vous et se préparent au départ de la manifestation.

Preparatifs au camp de bas des anti G7 à Hendaye © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Les manifestants se préparent à Hendaye © Radio France - Nathalie Bagdassarian

17 interpellations vendredi soir

Des heurts ont éclaté vendredi soir à Urrugne entre des manifestants et les forces de l'ordre, près d'un des camps d'opposants au G7. Quatre policiers ont été légèrement blessés par un tir de mortier d'artifice, expliquent les autorités. 17 personnes ont été interpellées, pour dissimulation de visage et attroupement après sommations. Elles ont été placées en garde à vue.

Dans l'après-midi, entre 100 et 200 manifestants ont tenté d'accéder à un rond-point menant à l'autoroute A63. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre qui ont essuyé des tirs de projectiles. Les policiers ont alors utilisé des lanceurs de balles de défense.

Les militants ont ensuite voulu bloquer l'accès de leur camp, les forces de l'ordre ont une nouvelle fois reçu des projectiles. Mais elles ont réussi à rentrer et ont fait usage de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense.