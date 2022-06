EN DIRECT - Législatives : découvrez les taux de participation à midi en Drôme Ardèche

Le premier tour des élections législatives 2022 a lieu ce dimanche 12 mai, partout en France. Qui sera élu député dans la Drôme et l'Ardèche dès le 1er tour ? Qui sera qualifié pour le second tour ? Suivez ce premier tour avec France Bleu Drôme Ardèche.

Le premier tour des législatives a lieu ce dimanche 12 juin. En Drôme et en Ardèche les bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures.

Les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures. Suivez les tendances, les premiers résultats et les premières déclarations avec France Bleu Drôme Ardèche, en direct sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.

12h00 : le taux de participation est de 21,38% dans la Drôme, en hausse par rapport aux dernières élections législatives en 2017, il était de 20,58%. En Ardèche, le taux de participation à la mi-journée était de 23,06%, en légère hausse par rapport à 2017 où il s'établissait à 22,50%. Les taux de participation en Drôme et en Ardèche à midi sont plus élevés que le taux national.

8h00 : Les bureaux de vote sont ouverts dans la Drôme et en Ardèche. 640 000 électeurs en Drôme et en Ardèche sont appelés aux urnes.

Découvrez tous les résultats près de chez vous à partir de 20 heures

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Les résultats dans la Drôme

Les résultats en Ardèche

