EN IMAGES - Suivez la visite d'Emmanuel Macron en Ardèche

Le président de la République est arrivé un peu avant midi ce mardi en Ardèche pour une visite consacrée à la souveraineté sanitaire et la réindustrialisation.

A retenir :

450 médicaments prioritaires à relocaliser en France. 50 produits essentiels dont la moitié sera relocalisée en priorité annonce Emmanuel Macron sans préciser comment.

Après la visite du laboratoire Aguettant à Champagne, le chef de l'Etat se rend à Chamatex à Ardoix qui a relocalisé en France sa production de chaussures de sport haut de gamme.

Les manifestants tenus à bonne distance.

Relocalisation de la fabrication de chaussures de sport

15h30 - Emmanuel Macron est arrivé à l'usine Chamatex, exemple réussi de réindustrialisation. Des chaussures de sport Salomon autrefois fabriqués en Asie y sont désormais produites.

14h40 - Dernière étape de la visite du président de la République : l'usine Chamatex à Ardoix , une usine ultra-moderne construite il y a deux ans pour relocaliser en France la production de chaussures de sport haut de gamme. Dans ce village de 1.200 habitants, l'agitation liée à ce déplacement présidentiel est très inhabituelle. Emmanuel Macron est attendu sur place vers 15h30.

450 médicaments prioritaires

13h20 - Fin de la séquence au laboratoire Aguettant. Emmanuel Macron part déjeuner à la cave de Saint-Désirat.

13h - Emmanuel Macron pose les enjeux de la relocalisation de médicaments en France. "Avec le Covid, on a fait l'expérience collective de la dépendance". "Trois piliers" dit-il "réindustrialiser, regagner en souveraineté, décarboner". Le chef de l'Etat évoque une liste de 450 médicaments prioritaires qui sera diffusée dans l'après-midi et sur lesquels "on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse, on doit sécuriser nos chaînes en relocalisant ou en diversifiant".

Sur ces 450, il parle d'une cinquantaine de médicaments avec dépendance avérée aux importations dont la moitié sera relocalisée avec des annonces dans les prochaines semaines. Il cite notamment la morphine, six anticancéreux, le principe actif du curare utilisé en anesthésie ou encore l'augmentation de la production d'amoxicilline en Mayenne.

Emmanuel Macron veut que la France "regagne en souveraineté" - Pool images

Un laboratoire soutenu par l'Etat

12h20 - Le chef de l'Etat visite les deux lignes de production de seringues prêtes à l'emploi du laboratoire Aguettant à Champagne. La deuxième ligne de production a bénéficié d'un soutien de France Relance à hauteur de 15%. "Nous l'aurions faite sans cette aide" explique le président du directoire de l'entreprise Eric Rougemond, "mais ça nous permet d'aller plus vite". Cette deuxième ligne est en test et entrera en production en novembre. Aguettant emploie 800 salariés dont 140 sur le site.

Emmanuel Macron lors de la visite dans le laboratoire qui emploie 140 personnes à Champagne - Pool images

11h50 - Emmanuel Macron arrive au laboratoire Aguettant à Champagne.

Les manifestants repoussés à plus d'un kilomètre

11h15 - Les manifestants les plus proches de l'usine Aguettant ont dû rebrousser chemin jusqu'au village de Champagne à plus d'un kilomètre du site où ils ont retrouvé les autres militants bloqués-là. Ils sont une petite centaine sur place.

11h - L'avion du chef de l'Etat a atterri à l'aéroport de Chabeuil. Emmanuel Macron est attendu au laboratoire Aguettant vers 11h30. Il doit visiter l'usine qui fabrique des seringues prêtes à l'emploi et dont la deuxième ligne de production a bénéficié de l'aide France Relance. Son discours sur le plan d'accélération de la relocalisation des médicaments essentiels en France doit débuter vers 12h30.

Eric Rougemond le président du directoire d'Aguettant se chargera de la visite © Radio France - Alexandre Berthaud

Emmanuel Macron déjeunera ensuite à la cave coopérative de Saint-Désirat avant de se rendre dans l'après-midi à Ardoix visiter Chamatex qui a relocalisé en Ardèche sa production de chaussures de sport haut de gamme.

10h30 - La départementale 86 est déjà fermée entre Andance et Serrières. Seule une poignée de manifestants de l'intersyndicale arrivés très tôt ont réussi à prendre position à une centaine de mètres du laboratoire Aguettant à Champagne. D'autres ont été refoulés sur les barrages de gendarmerie.

Seuls quelques manifestants ont réussi à atteindre la commune de Champagne © Radio France - Alexandre Berthaud