EN DIRECT - Suivez la visite de Jean Castex en Mayenne ce samedi 23 octobre 2021

Le Premier ministre Jean Castex passe la matinée en Mayenne. Jean Castex est d'abord attendu à la préfecture à Laval pour rencontrer une délégation de soignants, d'usagers de l'hôpital et des élus au sujet des difficultés du système de santé mayennais. Puis il inaugurera l'Espace Mayenne.

C'est un premier dossier épineux pour le déplacement de Jean Castex en Mayenne : celui de la santé. Le Premier ministre passe la matinée de ce samedi 23 octobre dans notre département et commence donc sa visite par une rencontre avec des représentants du monde médical. Le contexte est très tendu notamment dans les hôpitaux mayennais, avec la grève des urgences à l'hôpital de Laval ou encore le projet de coopération entre les hôpitaux de Laval et Mayenne lancé par l'Agence régionale de santé. Après son rendez-vous à la préfecture, Jean Castex va inaugurer Espace Mayenne, le nouveau complexe culturel et sportif du département. L'inauguration était initialement prévue le 9 octobre mais a été décalée pour des questions liées à l'agenda du Premier ministre.

L'essentiel

• Jean Castex s'entretient depuis 8H45 ce samedi matin avec des représentants du monde de la santé à la préfecture de la Mayenne.

• Le Premier ministre doit ensuite inaugurer Espace Mayenne, le nouveau complexe culturel et sportif du département, situé à Laval.

Le direct

9h14 : pendant sa rencontre à la préfecture de la Mayenne, les préparatifs se poursuivent à Espace Mayenne à Laval où le Premier ministre doit ensuite se rendre. Joël Balandraud, le maire d'Evron et président de l'association des maires de France de la Mayenne est présent, tout comme la conseillère régionale Samia Soultani.

- Jean Castex s'entretient avec plusieurs représentants du monde de la santé. Parmi eux, Sébastien Lardeux, le secrétaire général de Force ouvrière (FO) en Mayenne, Pascal Grandet, le président de l'association Audace 53 qui défend les usagers. Les élus mayennais sont également présents, comme le maire de Laval, Florian Bercault ou encore Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne. L'ensemble des parlementaires mayennais sont également présents : les députés Géraldine Bannier, Yannick Favennec et Guillaume Garot, ainsi que les sénateurs Guillaume Chevrollier et Elisabeth Doisneau.

8h45 : le Premier ministre arrive à Laval avec un premier rendez-vous à la préfecture de la Mayenne.