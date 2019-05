EN DIRECT - Suivez la visite des présidents français et italien à Amboise et Chambord pour les 500 ans de la Renaissance

Ce jeudi, Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella se retrouvent à Amboise pour une rencontre diplomatique diplomatique autour de Léonard de Vinci qui vécu la fin de sa vie en Val de Loire. Suivez en direct cette journée qui lance la célébration des 500 ans de la Renaissance.

Les présidents Macron et Mattarella vont notamment se rendre au château royal d'Amboise où se trouve la sépulture de Léonard de Vinci.

Amboise, France

Les présidents de la République française et italienne Emmanuel Macron et Sergio Mattarella donnent ce jeudi le coup d'envoi des célébrations des 500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire. Ce matin il sont à Amboise, au château royal puis au Clos Lucé. Ils se rendront ensuite à Chambord pour cette rencontre placés sous le signe de Léonard de Vinci.

Ce jeudi 2 mai marque les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le génie italien symbole de la renaissance est mort à Amboise en 1519. Il était venu s'installer dans la cité du Val de Loire trois ans plus tôt à l'invitation de François Ier son mécène qui en a fait le "premier peintre, architecte et ingénieur du roi".

Suivez la journée en direct

Les rues d'Amboise bien calmes ce jeudi matin. © Radio France - Isabelle Gaudin

Dans la cour du château royal d'Amboise, la musique de la gendarmerie mobile prépare l'accueil protocolaire des deux présidents #500ansrenaissancepic.twitter.com/KE3nhOrsGH — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

#500AnsRenaissance : La musique de gendarmerie mobile s’échauffe sur les hauteurs du château d’Amboise avant l’arrivée du président Macron et de son homologue italien pic.twitter.com/1f3d1CPiET — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

10h15 - La route est fermée sur la D952 bien avant le lieu prévu par des gilets jaunes qui appellent au rassemblement à Nazelles près d'Amboise. Pour rappel, les manifestations ont été interdites toute la journée de ce jeudi à Amboise par arrêté préfectoral. Un seul rassemblement est autorisé au pond-point de la Pagode de Chanteloup mais ce site a été jugé beaucoup trop éloigné par les gilets jaunes.

Impossible d’approcher Amboise par la route, la départementale est entièrement bloquée par les forces de l’ordre, 3 kilomètres avant le lieu de rassemblement prévu des gilets jaunes. pic.twitter.com/myHxbUCjGE — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

10h10 - Ce jeudi matin le centre-ville d'Amboise est totalement bouclé pour cette rencontre diplomatique qui marque le réchauffement des relations entre la France et l'Italie après plusieurs mois de tensions. Emmanuel Macron doit accueillir Sergio Mattarella à 11h30 au château royal d'Amboise, ensemble ils se recueilleront sur la tombe de Léonard de Vinci avant de visiter le site.

#500ansrenaissance « je n’ai jamais vu un tel dispositif pour une visite présidentielle, la ville est morte» témoigne un journaliste à Amboise, à moins de deux heures de l’arrivée d’Emmanuel Macron et son homologue italien pic.twitter.com/oGTuBWbPqf — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

#500ansrenaissance : « c’est la première fois que je vais travailler dans une ville morte » raconte Didier qui arrive au bureau à Amboise, jour de visite présidentielle pic.twitter.com/jnjL0dtB52 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

#500ansrenaissance Amboise se réveille sous quelques gouttes de pluie, pas un chat dans les rues du centre ville bouclées pour la venue d’Emmanuel Macron et son homologue italien pic.twitter.com/8CC1Hk6nvU — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 2, 2019

Après le déjeuner au château du Clos Lucé, l'ancienne demeure de Léonard de Vinci à Amboise, Emmanuel Macron et son homologue italien vont rencontrer 50 porteurs de projets impliqués dans les 500 ans de la Renaissance en Val de Loire.

A 16h, les deux présidents se rendront au château de Chambord, un lieu qui a souvent servi la diplomatie présidentielle sous la Ve République. Le domaine, placé sous la protection du président de la République, accueillait également des chasses présidentielles.

Une visite sous haute sécurité

La préfecture d'Indre-et-Loire a pris des arrêtés visant à empêcher tout rassemblement. Le premier arrêté concerne les manifestations, elles sont interdites sur les communes d'Amboise, Nazelle-Négron et Pocé-sur-Cisse. Un seul rassemblement est autorisé loin du centre-ville, au pond-point de la Pagode de Chanteloup.

Côté véhicules, le stationnement est interdit en centre-ville depuis ce mercredi matin et la circulation est interdite entre 7h et 17h ce jeudi dans un périmètre allant du Mail, jusqu'au Moulin à Fer et de l'Ile d'Or jusqu'au quai des Villettes.

Même les piétons ne sont pas bienvenus dans l'hyper centre-ville, du château au clos Lucé et jusqu'à l'Ile d'Or. De 7h à 13h, seuls les riverains peuvent sortir ou rentrer chez eux, avec une carte d'identité et un justificatif de domicile. Les touristes dans les hôtels peuvent sortir du périmètre seulement s'ils ont une autorisation de la préfecture.

Aucun bain de foule n'est prévu pour les présidents français et italiens, et il faudra attendre leur départ d'Amboise pour que le public puisse accéder au Clos Lucé pour les animations. A Chambord le château est fermé au public toute la journée.