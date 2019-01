EN DIRECT - Suivez le débat de France Bleu Périgord sur les services publics

Nontron, France

France Bleu Périgord vous donne la parole ce jeudi 31 janvier à Nontron. De 18h à 19h, le public est invité à échanger avec Jean-Pierre Cubertafon, le député Modem du Périgord vert, et Pascal Bourdeau, maire et conseiller départemental de Nontron. Les échanges sont retransmis en direct sur l'antenne et sur la page Facebook de France Bleu Périgord, sur laquelle vous pouvez également intervenir pendant la durée du débat.

Chacun peut faire des propositions pour améliorer des services publics (santé, éducation, transports, fonctionnement des services de l'état...) et celles-ci seront remontées dans un deuxième temps au gouvernement via le site du Grand débat.

Suivez le débat en direct de Nontron de 18h à 19h

Trois autres débats à venir