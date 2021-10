EN DIRECT - Suivez le déplacement d'Emmanuel Macron à Montbrison et Saint-Étienne ce lundi

Emmanuel Macron est attendu dans la Loire ce lundi 25 octobre. C'est sa première visite dans la Loire en tant que président de la République. Ce déplacement, dans le cadre du plan France 2030, prévoit une visite d'entreprise à Saint-Etienne et une reconversion de friche industrielle à Montbrison.

À retenir

Emmanuel Macron se rend sur le terrain dans le cadre du plan France 2030 présenté mi-octobre.

C'est sa première visite dans la Loire en tant que président de la République.

Il est attendu à 11h30 sur le site de l'entreprise Sileane à Saint-Étienne.

Il doit ensuite se rendre sur la friche industrielle "Gégé" à Montbrison vers 14h15.

Les principales étape du déplacement d'Emmanuel Macron dans la Loire

9h06. Pourquoi un déplacement sur la friche "Gégé" ? C'est le site de l'ancienne entreprise de jouets Gégé qui a été retenu pour bénéficier du fond de 650 millions d'euros débloqué pour 2021-2022 pour recycler des friches industriel partout en France, donner une nouvelle vie à ces sites. Un communiqué de l'Élysée fait savoir qu'"un financement de 1,5 million d'euro permettra (...) d’accueillir des logements sociaux et privés, des commerces de proximité et des espaces verts contribuant ainsi à la redynamisation du centre-ville de la commune."

9h00. Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il à Sileane ? Il visitera notamment l’entreprise Sileane à Saint-Étienne. Elle est spécialisée en robotique, vision et intelligence artificielle. Selon un communiqué de l'Élysée, "elle incarne ces entreprises que France 2030 a vocation à soutenir, dans des secteurs prometteurs et des filières d’avenir". La présidence de la République dit vouloir "faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions dans nos secteurs d’excellence".

8h55. La mise en œuvre du plan France 2030. Ce déplacement présidentiel dans la Loire se veut dans la continuité du plan France 2030, présenté le 12 octobre, un plan d'investissement de 30 milliards d'euros destiné à réindustrialiser le pays et donner une plus grande place à l'innovation. Emmanuel Macron avait alors donner ses perspectives en matière d'énergies (nucléaire, transition écologique, développement durable), agriculture, santé, culture, espace ou des fonds marins.

- © Visactu

8h50 Des échanges avec les élus locaux. Emmanuel Macron devrait pouvoir échanger quelques minutes en tête-à-tête à son arrivée avec Gaël Perdriau (LR), maire de Saint-Étienne, et au cours de l'après-midi vers 16h15 avec Christophe Bazile (DVD) en mairie à Montbrison.

8h45. Deux étapes dans la Loire. Emmanuel Macron doit se rendre à Saint-Etienne vers 11h30 puis à Montbrison vers 14h15. Il va d'abord visiter Siléane, une entreprise spécialisée dans la robotique industrielle. Le président de la République va ensuite se rendre sur la friche "Gégé", sur l'emprise de l'ancienne entreprise de jouets Gégé. Ce site est lauréat du fonds friche du plan France Relance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

8h40. Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre le déplacement d'Emmanuel Macron ce lundi 25 octobre dans la Loire. Nous suivrons sur francebleu.fr et sur France Bleu Saint-Étienne Loire l'arrivée et la visite du président de la République ainsi que les échanges avec les acteurs économiques et élus locaux.