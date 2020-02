EN DIRECT - Suivez les obsèques de Michel Charasse à Puy-Guillaume en présence du président de la République

De nombreuses personnalités politiques sont présentes ce mercredi à Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme pour les obsèques de Michel Charasse. Emmanuel Macron doit prononcer un discours d'hommage à l'ancien conseiller et ministre lors de la cérémonie laïque ouverte au public.

Les obsèques de Michel Charasse, décédé jeudi dernier dans le Puy-de-Dôme, se tiennent ce mercredi à Puy-Guillaume, la ville dont il a été le maire pendant 33 ans. La cérémonie, qui ne sera pas religieuse, se déroulera dans l'après-midi et on attend beaucoup de monde pour ce dernier hommage au conseiller et ministre de François Mitterrand.

Le président de la République sera présent, tout comme le président du Sénat, Gérard Larcher ainsi que de nombreuses personnalités politiques qui ont croisé la route de Michel Charasse. Emmanuel Macron doit prononcer un discours d'hommage, tout comme le président du Conseil départemental du Puy-De-Dôme, Jean-Yves Gouttebel.

Deux écrans géants sur la place Jean Jaurès

La cérémonie se déroulera à partir de 16h dans la salle des fêtes de Puy-Guillaume, une cérémonie qui ne sera pas religieuse que le public pourra suivre sur deux écrans géants place Jean Jaurès qui est totalement bouclée depuis la matinée.

Les registres de signatures ont été installés devant la mairie.

Devant la mairie de Puy-Guillaume ce mercredi pour les obsèques de Michel Charasse. © Radio France - Juliette Micheneau

Ce mercredi matin, les personnes qui voulaient rendre un dernier hommage au maire de Puy-Guillaume ont pu se reccueillir dans und chapelle ardente à la salle des fêtes. Après la cérémonie, Michel Charasse sera inhumé dans le cimetière de la commune.