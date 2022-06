Législatives en Dordogne : Quels enjeux pour le second tour? Réponse avec un politologue

Les résultats d'élections sont toujours passionnants à observer dans le détail. Ce dimanche 12 juin, pour les législatives, la Dordogne a placé la NUPES en tête, avec 23,89% des voix et des candidats en tête dans trois circonscriptions. Le Rassemblement National qualifie deux candidats pour le second tour, dont un en tête dans le Bergeracois, mais de leur côté, les quatre députés sortant sont en lice pour être réélus. Que faut-il en retenir? Quels enjeux pour le second tour? Ludovic Renard, politologue à Science-Po répond à France Bleu Périgord.

Une nouvelle dynamique pour le Rassemblement National

Avec 20,88%, le RN surfe sur la dynamique de la présidentielle et rassemble près de 14.000 voix de plus qu'en 2017. Ce qu'il ne parvenait pas à faire jusque là."S'agissant de la Dordogne, je pense qu'il y a une cristallisation sur un mouvement social qu'on a tendance à minorer : celui des gilets jaunes. Je crois qu'il a cristallisé durablement une opposition aux représentant Macronistes dans certains territoires. Et c'est de nature à permettre au Rassemblement National de transformer l'essai suite à des bonnes élections présidentielles et d'obtenir, cette fois-ci, d'obtenir des députés.

Dans le Bergeracois, il semble que l'avance de M. Muller est quand même assez importante et il faudrait vraiment que le front républicain fonctionne à fond pour qu'il ne soit pas élu."

Un front anti-NUPES?

"Il va y avoir un front anti-NUPES, affirme Ludovic Renard. En plus du front anti-RN selon lui. Le sentiment d'adhésion, de sympathie pour les formations politiques est si faible. D'ailleurs, celui qui bénéficie le plus de sympathie, c'est le Rassemblement National. Mais c'est vraiment des logiques de front anti. La mobilisation qui va se faire contre des candidats."

Les scores inattendus des dissidents PS

"Je trouve quand même que les scores des dissidents (Entre 9,6 et 14,7%) sont assez remarquables dans un contexte d'effondrement du Parti socialiste. Alors certainement que la venue de Bernard Cazeneuve, le soutien de Germinal Peiro ont compté. Mais je pense que ce sont des scores qui vont être décisifs. La Dordogne est un petit peu particulière, ce report de voix et c'est cette réserve de voix possible avec les dissidences PS, on ne la retrouve pas dans toute la France."

Ou vont aller les voix des dissidents ? "Pour moi, il y a, du point de vue des valeurs, d'un point de vue idéologique, il y a vraiment une étanchéité qui est forte. Il y a des combats que mène la NUPES dans lequel ne se retrouve pas la gauche républicaine, donc je pense qu'il y aura une étanchéité."