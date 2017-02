En Dordogne, Patrick François, le candidat contrepèteur pour 2017

Un candidat de plus pour 2017 ! Ils sont déjà nombreux, mais Patrick François, un Périgourdin à la retraite, n'est pas comme les autres. Son parti, à lui, c'est d'en rire.

“Mais pour qui vos tétons ?” s'amuse Patrick François sur son site internet. Ce Périgourdin de 63 ans, ancien responsable informatique à l'Ursaff désormais à la retraite vit à Escoire. Sa passion, la contrepèterie et les jeux de mots !

Le parti d'en rire

Son parti, c'est celui "d'en rire", directement inspiré de Pierre Dac et Francis Blanche : "Notre parti, parti d'en rire, c'est le parti de tout ceux qui n'ont pas pris de parti" dit la chanson des deux humoristes.

Patrick François, c'est un rigolo, également fan de Coluche et de Desproges, ça fait 50 ans qu'il fait rire les autres, sa "mission" comme il le dit lui même : "Je fonctionne comme ça, même si ça fatigue quelques fois mon épouse, parce que la première chose que je fais en me levant c'est un jeu de mots".

Le candidat du contrepet

Alors il n'a pas hésité à se présenter comme le candidat du contrepet. "Comme on dit, le contrepet c'est le pied, ou le contrepied c'est le pet !", s'amuse t-il. "Quand on contrepète, même avec des gens qui n'ont pas l'habitude, on a l'impression qu'on leur redonne le sourire".

Voilà sa vision des choses pour la France. Aujourd'hui dit Patrick François, il faut rigoler, et on ne le fait pas assez. "Ça fait du bien de pouvoir se lâcher de temps en temps. Plus on rit, mieux on est à l'intérieur de soi-même."

Des propositions

Oui mais alors, le programme. Ou bien "Pro Grammes" comme il l'écrit sur son site internet. Quelle serait la première mesure de Patrick François président ? "On proposera l'ISS, l'impôt sur le sport, qui prélèvera à la source, 50% des revenus des sportifs professionnels notamment ceux qui se font des nouilles encore en jouant à la baballe quelques heures par semaine."

“2017, l'année où on contrepète”

Quant aux signatures... il en faut quand même 500. Et Patrick François est lucide : "Les élus sont trop sérieux pour accorder leur signature à un rigolo comme moi".

Il ne sera pas vraiment candidat mais en tout cas, le bon slogan, Patrick François, il l'a : "En 2017, c'est l'année où on contrepète !"