En Dordogne, Yannick Jadot se dit favorable à un rapprochement avec Hamon et Mélenchon

Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle était en déplacement en Dordogne ce vendredi 17 février. L'occasion pour lui d'appeler, une nouvelle fois, ses camarades de la gauche à créer un projet commun.

Yannick Jadot passe la journée en Dordogne. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle s'est rendu en Bergeracois ce vendredi 17 février, dans la circonscription de Brigitte Allain. Il a d'abord visiter l'Ehpad de la Madeleine à Bergerac pour y discuter de la prise en charges des personnes âgées dans les territoires ruraux. Après avoir déjeuné et échangé avec les militants au restaurant d'application Jean Capelle il s'est rendu à Creysse dans l'usine de matériel médical HMS Vilgo. L'élu doit terminer sa journée par une visite du chantier de la ferme photovoltaïque de Faux.

.@yjadot candidat @EELV à la présidentielle poursuit sa visite dans un accueil de jour pour personnes âgées #Bergerac pic.twitter.com/gW6TO0tBwf — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 17, 2017

Alors que les militants d'Europe-Ecologie-Les-Verts viennent de se prononcer à une écrasante majorité pour un rapprochement de leur candidat avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot a confié aux journalistes présents sur place : "Si nous avons un projet clair et cohérent, si on est en capacité de créer une espérance et une aventure politique, notre responsabilité historique c'est de se donner les moyens de la réussir." Yannick Jadot a expliqué avoir discuté avec Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon. "Il faut dépasser les égos et les appareils politiques. Ma responsabilité est de tout faire pour que les prochain mandat soit écologique, social et européen."

Soutien à Brigitte Allain

Quant à savoir si les écologistes devront une nouvelle fois négocier avec les socialistes pour les prochaines législatives, Yannick Jadot a été clair : "Si nous arrivons à une projet commun, clair et cohérent, il faut une majorité parlementaire claire pour mettre en oeuvre ce projet, mais pour le moment concentrons-nous sur ce projet.'" Le député européen en a d'ailleurs profité pour apporter son soutien à Brigitte Allain, la députée écologiste du Bergeracois. "C'est une excellente parlementaire, le Bergeracois a besoin d'elle et je me battrai pour qu'elle soit la candidate d'un grand rassemblement."

Yannick Jadot devrait obtenir ses 500 parrainages pour la présidentielle d'ici la fin de semaine. En Dordogne, six maires ont accepté de le parrainer.