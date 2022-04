Après la déroute de leurs candidates au premier tour de la présidentielle ce dimanche soir, les élus socialistes et Les Républicains de Drôme et d'Ardèche sont nombreux à appeler à faire barrage à Marine Le Pen au second tour.

En Drôme et en Ardèche, les élus PS et LR appellent à voter Emmanuel Macron le 24 avril

Nicolas Daragon, le maire LR de Valence, a réagi le premier dans un communiqué ce dimanche soir. Il appelle à faire barrage à la candidate de l'extrême-droite en votant pour Emmanuel Macron. "Je ne peux imaginer en pleine crise internationale que les plus hautes responsabilités dont celle de l'activation de notre puissance nucléaire soient confiées à celle qui, il n'y a pas si longtemps, affirmait encore que le président russe pourrait bien entendu redevenir un allié de la France" écrit-il notamment.

Ma famille politique doit s'interroger sur son identité - Marie-Pierre Mouton

La présidente LR du conseil départemental de la Drôme Marie-Pierre Mouton souligne qu'elle votera personnellement pour Emmanuel Macron le 24 avril, "fidèle aux valeurs que j'ai toujours défendues et à l'héritage politique de Jacques Chirac" écrit-elle. Marie-Pierre Mouton qualifie la défaite de Valérie Pécresse, qui ne franchit pas la barre des 5% dans la Drôme, de "sévère et brutale". "Même si elle a été victime d'un vote utile dès le premier tour, je considère que ma famille politique ne peut désormais plus se dispenser d'en tirer les leçons en s'interrogeant sur ce qu'est son identité en 2022".

Le vote Macron au second tour n'est pas un chèque en blanc - Hervé Saulignac

L'appel à voter pour Emmanuel Macron n'est pas un chèque en blanc avertit le député PS ardéchois Hervé Saulignac. Le Drômois Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier et porte-parole national du PS, renchérit : "Au nom des valeurs de la République, aucune voix ne doit manquer à Emmanuel Macron au second tour. Ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est bien pour contrer le rassemblement national". Face à la déroute d'Anne Hidalgo dans ce scrutin, lui reconnait qu'il y a tout à reconstruire. Il espère encore un "sursaut à gauche" pour les législatives appelant à un "pacte social et écologiste" avec les Verts et le Parti communiste pour des candidats commun aux législatives.