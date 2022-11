En'duo du Limousin : après le sabotage, le maire d'Aubusson appelle à la dissolution de Creuse Grand Sud

L'affaire prend désormais une tournure politique. Le sabotage de l'En'duo du Limousin continue de faire réagir en Creuse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou du côté des élus. Excédé par les incidents survenus sur la course, le maire d'Aubusson parle "d'une goutte d'eau qui fait déborder un vase bien plein". Michel Moine a donc décidé de livrer ses pensées dans une lettre publiée quelques jours après la course, le mardi 8 novembre.

Un appel à la dissolution

L'élu appelle désormais à la dissolution de Creuse Grand Sud et "au retour au découpage antérieur à la fusion", avec d'un côté la communauté de communes Aubusson-Felletin, et de l'autre celle du plateau de Gentioux. Le maire de la sous-préfecture estime en effet que le territoire est confronté à "une logique de colonisation", par "une minorité radicalisée", tout en citant explicitement la commune de Gentioux-Pigerolles, avec laquelle il ne cache pas ses différends.

La lettre, signée par Michel Moine, a été envoyée par mail à tous les élus de la communauté de communes Creuse Grand Sud. L'élu l'a aussi posté sur sa page Facebook.

Reste maintenant à connaître la réaction des autres élus. Valérie Bertin, maire de Vallière et présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud, appelle plutôt au dialogue entre tous les acteurs du territoire. Elle n'a pas non plus caché sa "surprise" lorsqu'elle a reçu la lettre.

Une réponse par communiqué

Michel Moine prévoit maintenant d'inscrire la question de la dissolution à l'ordre du jour du prochain conseil municipal d'Aubusson, le lundi 14 novembre. Les élus de la communauté de communes Creuse Grand Sud devraient eux en débattre le jeudi 17 novembre, lors du prochain conseil communautaire.

Quant à la mairie de Gentioux-Pigerolles, explicitement citée dans le texte, elle dément toutes les accusations de l'élu aubussonnais. Elle prévoit également une réponse par communiqué dans les jours qui viennent.