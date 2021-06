Des bulletins avec le nom d'Alain Juppé font perdre la candidate LREM dans le canton Bordeaux 3

Dans le canton Bordeaux 3, le binôme LREM composé de Dominique David et Xavier Loustaunau a terminé troisième au premier tour des élections départementales, à 23 voix du second. Seulement, 150 bulletins en leur faveur auraient été invalidés car ils comportaient le nom d'Alain Juppé en mention.

Et si les élections du canton Bordeaux 3 devaient se rejouer? Au premier tour des départementales, les binômes Géraldine Amouroux/Gerald Carmona (Les Républicains) et Clément Jeandet/Françoise Julien (Union de gauche) se sont imposés et qualifiés pour le tour suivant. Dominique David et Xavier Loustaunau pour La République en Marche ont terminé troisièmes, à 23 voix seulement des deuxièmes. Ils ne pourront donc pas participer au second tour.

Seulement, un imbroglio entoure cette élection. Selon Dominique David, un peu plus de 150 bulletins en sa faveur ont été comptabilisés comme nuls car il y figurait la mention "ancien membre du Cabinet d'Alain Juppé" sous le nom de Xavier Loustaunau. Or, la mention d'un autre nom que celui des deux candidats est interdite si elle peut créer une confusion sur leur identité. "On avait été avertis le jeudi juste avant les élections qu'il pourrait y avoir un problème avec les bulletins, explique la candidate LREM. On les a donc fait remplacer dans tous les bureaux de vote sans la mention qui pouvait poser souci. Mais certains électeurs sont venus avec leur propre bulletin reçu par la poste deux semaines auparavant, sûrement par crainte du Covid. Ils n'ont pas été avertis qu'on avait fait changer les bulletins."

Si l'information ne peut pour l'instant pas être vérifiée, on peut constater qu'il y a effectivement beaucoup plus de votes comptabilisés comme nuls (260) sur le canton Bordeaux 3 que sur les autres cantons bordelais.

Un recours déposé après le second tour

La candidate a annoncé qu'elle déposerait un recours auprès du tribunal administratif. Cela ne peut cependant être fait qu'après le second tour qui se déroulera bien ce week-end. "On aurait été loin derrière, on aurait rien dit mais là...", justifie Dominique David dont la liste aurait fini première avec 150 voix de plus.

Pour elle, la décision d'invalider ces bulletins est incompréhensible : "Dire que le candidat a été au Cabinet d'Alain Juppé, ça m'étonnerait que les gens fassent la confusion et considèrent que Juppé est sur la liste. En tout cas pas 150 personnes. D'autant qu'Alain Juppé, tout le monde sait qui c'est dans le coin, les gens savent qu'il est maintenant au Conseil constitutionnel et qu'il ne se présente plus sur Bordeaux."

Une fois le second tour achevé et le recours de Dominique David et Xavier Loustaunau déposé, un recomptage des bulletins du premier tour devrait être effectué. Le tribunal devra ensuite trancher : soit le résultat des élections sera validé, soit il faudra retourner aux urnes. Dans ce second cas, les élections pourraient redémarrer au premier tour, ou alors au second mais cette fois avec la liste de Dominique David.