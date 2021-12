En Gironde, les partisans de la "primaire populaire" reprennent espoir après la proposition d'Anne Hidalgo

C'est un mot qui n'avait jusque-là pas été prononcé par un candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2022 : la "primaire". Anne Hidalgo, maire de Paris et prétendante socialiste à l'Élysée, a appelé, sur le plateau du journal de 20h de TF1 mercredi 8 décembre, à un rassemblement derrière une candidature unique à gauche. C'est déjà ce que demandent les partisans d'une "primaire populaire", sous la forme d'un collectif et d'un appel en ligne cumulant déjà plus de 250 000 signataires. Ces citoyens appellent les sept candidats principaux à gauche à accepter le principe d'une primaire début 2022 (du 26 au 30 janvier), avec un socle commun de dix accords programmatiques.

"Depuis des mois et des mois, on avait l'impression de crier dans le désert", témoigne Michel Cahen, l'un des principaux porte-parole de la "primaire populaire" en Gironde. "Et là, il y a une petite porte qui commence à s'entrouvrir. Les choses ne sont pas totalement réglées, mais pour la première fois, deux candidats accepteraient de se retirer si ça peut servir à l'unité."

L'union de la gauche, c'est un peu comme une bouteille de champagne. L'électorat de gauche est enfermé dans la bouteille, il ne demande qu'à se rassembler mais rien ne se passe parce qu'il y a un bouchon qui représente les partis politiques. Il faut faire péter le bouchon ! - Stéphane Delpeyrat, maire de Saint-Médard-en-Jalles

L'ancien directeur de recherches au CNRS a aussi l'impression de convaincre de plus en plus de citoyens de rejoindre le mouvement. "Plus de 70% des électeurs de gauche sont pour une candidature unique mais ils pensaient que ça ne se ferait jamais", se souvient-il. "On faisait un travail de fourmi pour mobiliser des centaines de milliers d'électeurs. C'est en train de se faire, un peu plus tard que ce qu'on avait espéré." Michel Cahen croit aussi en une nouvelle dynamique après ces réflexions autour d'une primaire. "S'il y a une candidature unique, évidemment les gens vont se dire que maintenant ça devient crédible. Donc pour nous, c'est un grand espoir."

"Un coup d'accélérateur"

Un espoir vite douché par les réactions quasi-instantanées des autres candidats à gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot. "C'est un réflexe assez traditionnel", veut rassurer Stéphane Delpeyrat, maire Génération.s de Saint-Médard-en-Jalles. "Ça avait été le cas aussi pour des élections précédentes. Personne n'en voulait puis finalement, ça s'est fait d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous des Républicains", appuie le maire. "Il y a quelques mois, personne ne voulait entendre parler de primaire. Et aujourd'hui, on voit que Valérie Pécresse a été désignée et que ça lui a été profitable."

"Ce serait une formidable légitimité accordée au candidat ou à la candidate désigné.e", continue Stéphane Delpeyrat. "C'est un vrai coup d'accélérateur, parce qu'aujourd'hui la gauche est inaudible. Je crois qu'une dynamique peut se créer, petit à petit chacun va se retrouver au pied du mur, à devoir répondre. Et finalement, si chacun pense pouvoir gagner l'élection présidentielle, pourquoi ne se sentiraient-ils pas capables de gagner une primaire ?"

Chantage au parrainage

Les élus locaux ont aussi décidé de se mobiliser pour appeler au rassemblement, avec un moyen de pression tout trouvé : l'attribution des parrainages. Depuis la signature du "serment de Romainville", le 16 octobre, une centaine de maires refusent de parrainer chaque candidat qui se détournerait d'une primaire. Le maire de Saint-Médard-en-Jalles est l'un des signataires. "On voit bien que beaucoup de collègues rechignent à signer aujourd'hui puisqu'ils se disent 'à quoi bon apporter notre caution lorsqu'on est un maire qui a dirigé une municipalité d'union de la gauche et de l'écologie, pourquoi participer à une compétition mortifère pour son propre camp ?'"

"À ce stade, je ne vois pas pourquoi ma préférence devrait aller à untel ou unetelle", continue Stéphane Delpeyrat. "Il m'a donc paru nécessaire et naturel de soutenir celui ou celle qui aura reçu l'aval des citoyens. Mais il faut qu'ils s'interrogent. S'il y a aussi peu de maires qui se précipitent pour accorder leur parrainage, c'est bien qu'il y a un problème." Pour appeler à une candidature unique à gauche, la "primaire populaire" organise d'ailleurs un peu partout en France des manifestations samedi 11 décembre. À Bordeaux, elle partira à 14 heures de la place de la Victoire.